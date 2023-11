Xinhua Silk Road: Conferência global realizada no Distrito de Nansha de Guangzhou vê realizações frutíferas em matéria de investimento climático, financiamento

PEQUIM, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A recém-concluída Conferência Internacional de Investimento e Financiamento Climático da Baía das Pérolas 2023 testemunhou conquistas frutíferas, enquanto o Distrito de Nansha, em Guangzhou, em colaboração com 11 entidades, estabeleceu a Pearl River Delta (Nansha) Climate Investment and Financing Alliance (Aliança de Investimento e Financiamento Climático do delta do Rio das Pérolas), e lançou 200 bilhões de yuans em crédito bancário conjunto, 100 bilhões de yuans em fundos climáticos, assim como 50 bilhões de yuans em investimentos climáticos e projetos de financiamento.

A foto mostra o local principal da Conferência Internacional de Investimento e Financiamento Climático da Baía das Pérolas 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Além disso, uma diretriz que tem como objetivo aprimorar os padrões do setor financeiro e promover o desenvolvimento de um mercado financeiro do carbono foi lançada durante a conferência.

Uma série de eventos da Conferência Internacional de Investimento e Financiamento Climático da Baía das Pérolas 2023 foi realizada no período de 17 a 18 de novembro no Distrito de Nansha, em Guangzhou, na Província de Guangdong, na China, para marcar avanços significativos nas iniciativas de investimento e financiamento climático.

Sendo o novo distrito exclusivo de nível nacional em Guangdong e a maior área de demonstração de cooperação abrangente para a Área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, Nansha se tornou um ponto central na esfera global do investimento e financiamento climático.

Este evento internacional, com o título "Climate Finance for a Better World" (Financiamento Climático para um Mundo Melhor), é o primeiro do tipo realizado na China, centrado no financiamento climático. Ele contou com três locais no exterior em Paris, Cingapura e Dubai.

O evento também organizou fóruns temáticos que atraíram mais de 500 participantes que compartilharam as informações mais recentes no domínio do investimento e financiamento climático, ao mesmo tempo que previam futuras colaborações.

Sendo a saída de Guangzhou para o mar, Nansha é o ponto de conexão da Rota da Seda Marítima do Século XXI e a Rota da Seda Terrestre, e está empenhada em fazer maiores contribuições para o desenvolvimento global verde e sustentável.

A conferência dedicou um salão de exposições específico para o investimento climático e financiamento de apoio a projetos verdes, apresentando mais de dez projetos ecológicos em Nansha, incluindo o veículo não tripulado para café da Magic Box, serviço de transporte compartilhado movido a hidrogênio, Hycan Automobile Technology, Greater Bay Technology, CloudWalk Technology, entre outros.

Esta conferência foi organizada conjuntamente pelo Governo Popular da Província de Guangdong, Xinhua News Agency e Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente. O Governo Popular Municipal de Guangzhou, a filial de Guangdong da Xinhua News Agency e o Serviço de Informação Econômica da China foram os responsáveis pela realização do evento.

Para investir em Nansha, entre em contato com Olivia Gui com a secretaria do PBCIFC. ([email protected])

https://en.imsilkroad.com/p/337262.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284588/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road