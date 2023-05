Xinhua Silk Road: Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye gehört zu den 50 von Ausländern am meisten geschätzten chinesischen Marken

BEIJING, 12. Mai, 2023 /PRNewswire/ -- Chinas führender Baijiu-Hersteller Wuliangye wurde erneut als eine der 50 beliebtesten chinesischen Marken aufgeführt, die von Ausländern im Rahmen der Aktivität „Give a Like for My Favorite China's Brands (2022-2023)" gewählt wurden, die am Mittwochabend in Shanghai veröffentlicht wurde.

Chinese baijiu maker Wuliangye ranks among 50 foreigners' most-favored Chinese brands

Die von der Xinhua News Agency's National Brands Project, dem China Economic Information Service, der Zeitschrift China Today und China.org.cn organisierte Veranstaltung zielt darauf ab, die Errungenschaften der einheimischen Marken Chinas zu fördern und ihre weltweite Anerkennung zu verbessern.

Während der einmonatigen Online-Abstimmung wählten Verbraucher auf der ganzen Welt über mehr als 100 globale Mainstream-Medienplattformen ihre bevorzugten chinesischen Marken, und Wuliangye übernahm die Führung bei der Online-Abstimmung und wurde schließlich die Spirituosenmarke mit den meisten Stimmen.

In den letzten Jahren hat Wuliangye sein globales Layout beschleunigt und seinen Internationalisierungsprozess durch den Aufbau von drei internationalen Marketingzentren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Amerika sowie durch die Einrichtung von Verkostungszentren in Übersee-Städten stetig vorangetrieben.

Wuliangye ist auch stark in internationale Plattformen wie die China International Import Expo, APEC und das Boao Forum for Asia eingebunden, um die Marke des chinesischen Baijiu in der Welt bekannt zu machen.

Im Jahr 2023 erreichte der Markenwert von Wuliangye 30,29 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit belegte Wuliangye Platz 59 in der Liste „Global 500 2023", die von Brand Finance, einem führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung, veröffentlicht wurde.

In Zukunft wird Wuliangye die Produktqualität, den Markenwert und die kulturelle Bedeutung weiter verbessern, eine hochwertige chinesische Baijiu-Marke mit globalem Einfluss aufbauen und die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und den chinesischen Baijiu in der Welt bekannt machen.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334039.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2075662/Wuliangye.jpg

