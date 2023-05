Xinhua Silk Road: Fabricante de bebidas chinesa Wuliangye está entre as 50 marcas chinesas mais favoritas dos estrangeiros

PEQUIM, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante de bebidas baijiu Wuliangye líder da China foi mais uma vez listada como uma das 50 marcas chinesas mais favoritas votadas por estrangeiros na atividade "Give a Like for My Favorite China's Brands (2022-2023)" lançada na quarta-feira à noite em Xangai.

Apresentado pelo projeto National Brands da agência Xinhua News,China Economic Information Service, China Today magazine e China.org.cn, o evento tem como objetivo promover as conquistas das marcas nacionais da China e melhorar seu reconhecimento global.

Fabricante de bebidas chinesa Wuliangye está entre as 50 marcas chinesas mais favoritas dos estrangeiros (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante o período de votação online de um mês, consumidores em todo o mundo votaram em suas marcas chinesas favoritas por meio de mais de 100 plataformas globais de mídias tradicionais e a Wuliangye assumiu a liderança na votação online e eventualmente se tornou a marca de bebidas alcoólicas com a maioria dos votos.

Nos últimos anos, a Wuliangye acelerou o seu layout global e promove continuamente o seu processo de internacionalização, construindo três centros internacionais de marketing na Ásia-Pacífico, Europa e América, e estabelecendo centros de degustação em cidades estrangeiras.

A Wuliangye também foi profundamente integrada a plataformas internacionais como a China international Import Expo, APEC e Boao Forum para a Ásia mostrar a marca do baijiu chinês ao mundo.

Em 2023, a Wuliangye viu seu valor de marca atingir 30,29 bilhões de dólares americanos, um aumento de 5,4 % em relação ao ano anterior, ocupando o 59º lugar na lista da "Global 500 de 2023" divulgada pela Brand Finance, uma consultoria líder em avaliação de marcas.

No futuro, a Wuliangye continuará a melhorar a qualidade dos produtos, o valor da marca e a conotação cultural, desenvolver uma marca de baijiu chinês de ponta com influência global e promover a excelente cultura tradicional chinesa e o baijiu chinês para o mundo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/334039.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075691/Wuliangye.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road