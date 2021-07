Xinhua Silk Road: desenvolvimento de alta qualidade dos fogos de artifício de Liuyang cultiva uma marca cultural única de Hunan

Ao longo dos anos, os fogos de Liuyang foram responsáveis pelos shows pirotécnicos de grandes eventos no país e no exterior, promovendo a exportação da cultura tradicional chinesa, contribuindo para a construção do Cinturão e Rota e favorecendo a abertura de Hunan.

Os fogos de artifício de Liuyang contam com a vantagem de envolver toda a cadeia industrial e podem garantir a produção personalizada de grandes shows pirotécnicos de alto nível, controlando matérias-primas, melhorias no processo de produção, pesquisa e desenvolvimento de equipamentos para shows pirotécnicos, layout e design, além de outros serviços relacionados de forma completa, de acordo com Zhong Ziqi, herdeiro do patrimônio cultural nacional intangível e presidente da Dancing Fireworks, uma empresa de fogos de artifício em Liuyang.

Os fogos de artifício de Liuyang se concentram na criatividade, na ampliação da experiência de cenários e na combinação de ciência e tecnologia com a cidade, de modo a promover a prosperidade mútua da cultura pirotécnica e da cidade.

Liuyang apoiou e recomendou fortemente 12 empresas de base de design criativo para desenvolver o mercado interno de fogos de artifício de turismo cultural, introduzindo talentos intersetoriais para criar shows de luz e sombra imersivos com os fogos de artifício como protagonistas e incentivando os fabricantes a continuar inovando e fabricando produtos que atendam às necessidades dos consumidores.

De janeiro a junho, as empresas de fogos de artifício em Liuyang apresentaram mais de 900 shows pirotécnicos de turismo cultural em muitas províncias, municípios e regiões autônomas, que somaram um total de 120 milhões de yuans, respondendo por cerca de 85% da participação no mercado interno.

Como um centro de pesquisa global para fogos de artifício e a cidade natal dos fogos de artifício na China, Liuyang tem melhorado ativamente a qualidade dos fogos e fez 300 inovações de ponta nas áreas de segurança e proteção ambiental, incluindo novas bombinhas inofensivas ao meio ambiente, tubos externos de fogos feitos de fibras de plantas regeneradas, entre outras.

A cidade também abriga várias empresas nacionais e instituições do segmento de fogos de artifício e é o maior local de reunião de talentos e tecnologia do setor global de fogos de artifício.

Liuyang está se esforçando para transformar sua cultura de fogos de artifício de uma cultura chinesa em uma cultura mundial.

https://en.imsilkroad.com/p/322549.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572599/Xinhua_Silk_Road_111.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572600/x222.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572601/x333.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road