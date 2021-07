Xinhua Silk Road : La fabrication de feux d'artifice de haute qualité de Liuyang met en valeur un trait culturel caractéristique du Hunan

Au fil des ans, les feux d'artifice de Liuyang ont été tirés dans le cadre de grands événements à l'échelle nationale et à l'étranger. Cela a permis de favoriser l'exportation de la culture chinoise traditionnelle, la mise en œuvre de l'initiative « Belt and Road » et l'ouverture de la province du Hunan.

« Le secteur des feux d'artifice de Liuyang profite d'un contrôle complet de toute la chaîne industrielle. Il est en effet possible de produire sur mesure des feux d'artifice haut de gamme et des feux d'artifice pour des événements de grande envergure en contrôlant les matières premières, en améliorant les processus de production, en effectuant des recherches et en développant des équipements de production de feux d'artifice », a affirmé Zhong Ziqi, héritier national du patrimoine culturel immatériel et président de Dancing Fireworks, une entreprise spécialisée dans les feux d'artifice établie à Liuyang.

Les feux d'artifice de Liuyang mettent l'accent sur la créativité, l'expansion des expériences de scène et la combinaison de la science et de la technologie avec la ville, afin d'assurer la prospérité à la fois de la culture des feux d'artifice et de la ville.

Liuyang a fortement soutenu 12 entreprises de création et recommandé les services de ces dernières pour développer le marché national du tourisme culturel axé sur les feux d'artifice en introduisant des talents intersectoriels pour créer des carnavals immersifs de lumière et d'ombre, en prenant les feux d'artifice comme élément principal. La ville a également encouragé les fabricants à continuer d'innover et de produire des produits qui répondent aux besoins des consommateurs.

De janvier à juin, les entreprises de feux d'artifice de Liuyang ont présenté plus de 900 feux d'artifice pour des événements culturels dans de nombreuses provinces, municipalités et régions autonomes. Ces activités ont généré 120 millions de yuans, soit environ 85 % de la part du marché national.

En tant que centre mondial de recherche sur les feux d'artifice et ville d'origine des feux d'artifice en Chine, Liuyang a activement amélioré la qualité des feux d'artifice et a réalisé 300 innovations de pointe dans le domaine de la sécurité et de la protection de l'environnement, notamment en fabriquant de nouveaux feux d'artifice respectueux de l'environnement, des tubes extérieurs en fibre végétale régénérée et plus encore.

La ville abrite également de nombreuses organisations nationales et institutions industrielles pour les feux d'artifice et constitue le plus grand lieu de rassemblement de talents et de technologies dans l'industrie mondiale des feux d'artifice.

Liuyang s'efforce de transformer sa culture des feux d'artifice, qui est à la base une culture chinoise, en une culture mondiale.

