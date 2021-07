Xinhua Silk Road: Hochwertige Entwicklung des Liuyang-Feuerwerks kultiviert einzigartige Hunan-Kulturmarke

PEKING, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Liuyang-Feuerwerk, ein Produkt mit geografischer Angabe in China und ein herausragendes Produkt in Liuyang, einer kreisfreien Stadt in der zentralchinesischen Provinz Hunan, hilft Hunan beim Aufbau einer einzigartigen kulturellen Marke, indem es eine hochwertige Entwicklung verfolgt.

Als globaler Stützpunkt für die Produktion und den Handel mit Feuerwerkskörpern kann Liuyang eine Produktion von Feuerwerkskörpern vorweisen, die mehr als 85 % des nationalen Gesamtvolumens ausmacht, wobei der Absatz 60 % des weltweiten Volumens einnimmt.