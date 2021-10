Xinhua Silk Road: Fórum internacional de ciência e tecnologia, comércio exterior e cooperação econômica aconteceu no sábado em Changzhou, na China

Chen Jinhu, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês de Changzhou, observou que a cidade está mais ansiosa por talentos e projetos do que nunca e também em uma posição melhor para ajudar os talentos a conseguir um grande sucesso.

Sabe-se que, até o momento, um total de 68 empresas da lista Fortune Global 500 investiram 119 projetos em Changzhou, e a utilização total real de capital estrangeiro chegou a 42,2 bilhões de dólares americanos.

De acordo com Sheng Lei, vice-secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês de Changzhou e prefeito interino de Changzhou, trata-se de uma cidade repleta de oportunidades de negócios ilimitadas e acrescentou ainda que Changzhou agora está melhorando de forma abrangente seu nível de desenvolvimento de alta qualidade e promovendo a modernização geral.

Foi informado que a construção de quatro importantes projetos empresariais de talentos, incluindo o projeto de transporte inteligente de curtas distâncias da Ninebot e três projetos educacionais de alta qualidade, começaram na sexta-feira na Cidade da Ciência e Educação de Changzhou, com um investimento total de cerca de 2,5 bilhões de yuans.

