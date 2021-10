Xinhua Silk Road: Internationales Forum für Wissenschaft, Technologie, Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit am Samstag in Changzhou (China)

PEKING, 12. Oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Ein internationales Forum über Wissenschaft und Technologie sowie Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde am Samstag in Changzhou, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, eröffnet.

Auf dem Forum, das unter dem Motto „An International Star City of Intelligent Manufacturing and A Pivotal Hub in the Yangtze River Delta Region" stand, wurden 12 große Fondsprojekte im Wert von mehr als 20 Milliarden Yuan und 27 wichtige Industrieprojekte im Wert von 63 Milliarden Yuan unterzeichnet.