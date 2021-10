Xinhua Silk Road: Un forum international sur la science et la technologie, le commerce extérieur et la coopération économique s'est tenu samedi à Changzhou, Chine

BEIJING, 12 oct. 2021 /PRNewswire/ -- Un forum international sur la science et la technologie, le commerce extérieur et la coopération économique a débuté samedi à Changzhou, dans la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Environ 12 projets de fonds majeurs d'une valeur de plus de 20 milliards de yuans et 27 projets industriels clés d'une valeur de 63 milliards de yuans ont été signés lors du forum dont le thème était « Une ville star internationale de l'industrie intelligente et une plaque tournante dans la région du delta du fleuve Yangtze ».