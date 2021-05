Xinhua Silk Road: GCL-SI-Fabrik in Hefei startet Produktion im Sept. aufgrund vielversprechender Marktaussichten

SUZHOU, China, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ -- GCL System Integration (GCL-SI), ein führendes PV-Unternehmen in China, wird voraussichtlich im September dieses Jahres seine Fabrik in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, in Betrieb nehmen, wie es auf einer kürzlich abgehaltenen Online-Konferenz über seine Leistung im Jahr 2020 hieß.