Xinhua Silk Road : l'usine GCL-SI de Hefei va démarrer sa production en septembre grâce à des perspectives de marché prometteuses

Parallèlement, un autre projet de la société, également basé à Hefei, progresse à un rythme soutenu, avec une production annuelle de 2,5 GW de modules à bardeaux.

La stratégie de GCL-SI est alignée sur les efforts déployés par les administrations publiques dans la lutte contre le changement climatique, la Chine s'efforçant d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui implique une énorme demande d'énergie propre et des perspectives prometteuses pour le marché photovoltaïque.

Du fait de la pandémie mondiale, les coûts logistiques et le prix des matières premières ont fortement augmenté depuis l'année dernière, ce qui a entraîné une baisse des exportations de modules photovoltaïques. Cependant, la demande de ces produits ne cesse de grimper en Europe et aux États-Unis, a déclaré Thomas Kun Zhang, PDG de GCL-SI.

M. Zhang a ajouté qu'en plus de sa présence sur les marchés européens et américains, la société s'efforcera également de promouvoir son système et ses services intégrés en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d'autres régions émergentes.

Dans ces circonstances, la société s'efforce de développer son activité de cellules photovoltaïques grâce en se préparant à la production des installations basées à Leshan City, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. La base de production fabriquera principalement les cellules à haut rendement les plus avancées telles que les PERC, Topcon et HJT.

La société a précisé au cours de la conférence que la base de production coopérera avec d'autres entreprises pour construire un centre de R&D avancé dédié aux cellules à hétérojonction et aux cellules à pérovskites stratifiées.

Pour ce qui est de son développement futur, la société a déclaré qu'elle renforcerait ses stratégies de vente uniques et améliorerait les relations commerciales entre la société et les consommateurs (B2C), ainsi que l'activité d'intégration de systèmes photovoltaïques pour résister aux fluctuations du secteur photovoltaïque.

La société va entrer dans l'industrie des semi-conducteurs et développer des projets de plaquettes renouvelables pour étendre la chaîne industrielle du silicium, et s'efforcer d'en faire une activité stratégique secondaire afin d'améliorer sa compétitivité de base.

