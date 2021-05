Xinhua Silk Road : Le Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, s'efforce de protéger l'environnement d'un superbe lac local

Grâce à la protection écologique efficace et aux charmants paysages lacustres, le comté de Chengjiang a accueilli un total de 12,55 millions de touristes en 2020, pour des recettes touristiques totales d'environ 10,61 milliards de yuans.

Le gouvernement du comté de Chengjiang a terminé le boisement de 151 000 mu, soit 10 066 hectares, et la réduction de la pollution autour de la zone du lac afin d'améliorer le paysage des rives.

Avec ses eaux limpides et ses paysages agréables, le lac Fuxian mérite le nom de paradis de vacances, comparable même aux Maldives, selon un touriste au bord du lac.

L'excellent environnement écologique de Chengjiang donne un élan à l'industrie touristique en plein essor. Le gouvernement de Chengjiang donnera la priorité à la promotion de projets culturels écologiques et d'infrastructures touristiques, s'engageant à développer une destination touristique complète offrant des installations de villégiature telles que des visites et des sanatoriums.

Chengjiang a connu une forte demande touristique pendant les cinq jours de vacances du 1er mai de cette année, et a reçu 630 400 touristes, soit une hausse de 80,7 % par rapport à l'année précédente, avec des recettes touristiques en hausse de 62,39 %, à 379,09 millions de yuans.

Le gouvernement local devrait continuer à renforcer le développement de l'industrie culturelle et touristique locale au cours de la période 2021-2025, et améliorer le développement fonctionnel du lac Fuxian en tant que zone touristique et de villégiature de niveau national en Chine.

