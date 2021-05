Xinhua Silk Road: Yunnan im Südwesten Chinas macht malerischen lokalen See zum Naturschutzgebiet

PEKING, 22. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Yuxi, eine bezirksfreie Stadt in der südwestchinesischen Provinz Yunnan, hat sich in den letzten Jahren dem Schutz des berühmten Fuxian-Sees angenommen und möchte eine chinesische Seenlandschaft schaffen, die mit der Schönheit der Malediven vergleichbar ist.

Der See befindet sich in Chengjiang, einer kreisfreien Stadt in der Provinz Yunnan, und hat eine 100,8 Kilometer lange Uferlinie. Er ist bekannt für sein klares Wasser und gilt als der zweittiefste Süßwassersee Chinas.