Xinhua Silk Road: Yunnan, no sudoeste da China, dedica esforços na proteção ecológica de um lago panorâmico local

Graças à proteção ecológica eficaz e à encantadora paisagem à beira do lago, o condado de Chengjiang recebeu um total de 12,55 milhões de turistas em 2020 com uma receita total de turismo de cerca de 10,61 bilhões de yuans.

O governo do condado de Chengjiang concluiu a arborização de 151 mil mu ou 10.066 hectares e reduziu a poluição ao redor da área do lago para melhorar o cenário ao redor.

Com a águas límpidas do lago e uma paisagem agradável, o Lago Fuxian é digno do nome de paraíso das férias, que é até comparável às Maldivas, de acordo com um turista à beira do lago.

O excelente ambiente ecológico em Chengjiang impulsiona o setor de turismo em expansão. O governo de Chengjiang dará prioridade à promoção de projetos culturais ecológicos e infraestrutura turística, comprometendo-se a desenvolver um destino turístico abrangente que ofereça recursos de estância, como turismo e atendimento médico.

Chengjiang observou uma sólida demanda turística durante os cinco dias do feriado de 1º de maio deste ano e recebeu 630.400 turistas, um aumento anual de 80,7%, com aumento da receita de turismo de 62,39%, para 379,09 milhões de yuans.

Espera-se que o Governo local continue a fortalecer o desenvolvimento do setor cultural e turístico local durante o período de 2021 a 2025 e a melhorar o desenvolvimento funcional do Lago Fuxian como a zona de turismo e resort de nível nacional da China.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/321625.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516321/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road