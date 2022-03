Xinhua Silk Road : Les modules de 210 mm Seraphim réussissent le test de résistance aux grêlons de haute qualité de TÜV SÜD

Dans de telles circonstances, un test de résistance aux grêlons est couramment effectué pour assurer la sécurité et le rendement de ces systèmes photovoltaïques.

Normalement, les grêlons utilisés pour ce test ne mesurent que 25 millimètres de diamètre et frappent les modules photovoltaïques à une vitesse de seulement 23 mètres par seconde.

Cependant, pendant le test sur les modules de 210 mm de Seraphim, des grêlons de 45 millimètres de diamètre frappent la surface vitrée des modules à une vitesse de 30,7 mètres par seconde (environ 110,5 kilomètres à l'heure). Les résultats des tests montrent que le rendement de l'impact d'énergie anti-cinétique des modules de 210 mm est dix fois supérieur à la norme originale de l'industrie.

Selon le personnel du laboratoire, le test a été mené avec la plus grande rigueur, et comprenait des coups sur 11 points d'impact définis sur la surface du collecteur. À la fin du test, l'apparence, la sécurité et la puissance de sortie des modules n'étaient que très légèrement touchées. Plus particulièrement, la dégradation du rendement n'a pas dépassé 0,2 %.

« La réussite du test de résistance aux grêlons prouve que les produits photovoltaïques de Seraphim sont très fiables. Cela est le résultat de notre engagement à améliorer le rendement des produits, à introduire l'innovation et à effectuer un contrôle rigoureux de la qualité », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Le test a été mené par des experts qualifiés de TÜV SÜD, un fournisseur de solutions de qualité, de sécurité et de durabilité de premier ordre, au centre de recherche de calibre mondial de Seraphim.

Fondé en 2013, le centre est doté d'une capacité de recherche complète et de tests de modules photovoltaïques, et possède déjà plusieurs qualifications décernées par des institutions de renommée mondiale.

À l'avenir, Seraphim a déclaré qu'elle continuera d'effectuer des tests de performance et de sécurité supplémentaires avec des exigences plus strictes que la norme IEC, afin de prouver la haute efficacité et la fiabilité de ses modules de grande taille de 210 mm.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1755294/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1755295/image_2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road