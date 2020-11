Xinhua Silk Road: Red Xifeng estreia na NEXT Summit (Sky 2020), difundindo a cultura do licor chinês por meio da cooperação

"Devemos compartilhar recursos vantajosos para fortalecer a cooperação internacional, promover a liberalização do comércio e do investimento e facilitar a 'situação de ganho mútuo'", disse Zhang Zheng, presidente do Xifeng Group em um discurso de abertura no evento.

Como pioneiro e representante do licor com sabor Feng, o licor Xifeng possui uma herança de tecnologia de 3.000 anos e é uma das quatro marcas de licor chinês consagradas, bem recebidas no país e no exterior.

Em 2019, lançou uma nova linha de produtos "Red Xifeng" visando o mercado de alta gama. A receita de vendas do Xifeng Liquor saltou 20,3% ao ano em 2019, chegando a 6 bilhões de yuans, e o grupo agora caminha para vendas de dez bilhões de yuans em três anos.

"O licor chinês é um importante disseminador de herança e inovação cultural chinesa, e muitas empresas de licor chinesas estão embarcando não apenas para a exploração de marca e mercado, mas também para a introdução da cultura do licor e da cultura chinesa no mundo", disse Zhang, observando que, por meio de plataformas sofisticadas como o NEXT Summit, o Xifeng Liquor visa promover o famoso licor chinês em todo o mundo e destacar a marca chinesa no cenário mundial.

A NEXT Summit (Sky 2020) deste ano foi realizada para comemorar a solidariedade, coragem e contribuição dos seres humanos na luta contra a pandemia da COVID-19 e para promover a inovação, cooperação e sustentabilidade globais, tendo sido realizada on-line e off-line.

As sessões anteriores da NEXT Summit foram realizadas em Auckland em 2017, Hangzhou em 2018 e Dubai em 2019.

