Xinhua Silk Road: Shaangu Group amplia presença no mercado externo intensificando desenvolvimento da manufatura inteligente

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (doravante denominada "Shaangu"), fornecedora atual de soluções de sistema na área de energia distribuída, após anos de desenvolvimento na província de Shaanxi, na região noroeste da China, ampliou ativamente sua presença no mercado externo por meio de seu crescimento no setor de manufatura inteligente, injetando impulso no desenvolvimento econômico de alta qualidade da província de Shaanxi.

No primeiro semestre de 2022, o Shaangu Group alcançou um desenvolvimento notável nos mercados estrangeiros. Durante o período, o grupo ganhou a licitação para fabricar equipamentos auxiliares para um alto forno para metalurgia de 5.500 metros cúbicos para uma grande empresa de aço indiana.

"O esquema de equipamentos e sistemas de ponta oferecido pela Shaangu ajudará a empresa de aço indiana a conseguir economia de energia e desenvolvimento verde, o que tem um importante significado demonstrativo na região", disse Hong Bo, designer sênior do Departamento de Design e P&D da Shaangu.

No primeiro semestre deste ano, a Shaangu também firmou um contrato de instalação de dois conjuntos de unidades BPRT de alto forno para metalurgia e unidades de desumidificação com uma grande empresa de aço do Vietnã. É a primeira vez que as soluções de sistema de desumidificação e sopradores da Shaangu são apresentadas nos mercados estrangeiros.

As soluções de fabricação e sistemas de ponta da Shaangu já foram implementadas em mais de 100 países e regiões, incluindo o projeto de engenharia entre a Shaangu e a fábrica de fertilizantes do Quirguistão e o projeto de unidade de reforço de gás natural entre a Shaangu e empresas locais dos Emirados Árabes Unidos.

Como fornecedor de soluções de sistemas na área de energia distribuída, o Shaangu Group assumiu o compromisso de contribuir para a energia verde inteligente e estabeleceu relações de cooperação com mais instituições nacionais e internacionais, participando de plataformas de cooperação internacional como a China International Fair for Trade in Service (CIFTIS) e a China International Import Expo (CIIE). A Shaangu tem 28 empresas e instituições de serviços no exterior, incluindo a Shaangu Europe R&D na Alemanha e a Shaangu EKOL na República Tcheca, com uma rede internacional que abrange mais de 100 países e regiões.

Nos últimos cinco anos, o Shaangu Group manteve uma taxa média de crescimento anual de mais de dois dígitos no volume total de importações e exportações. Em 2021, o valor dos contratos de importação e exportação do Shaangu Group aumentou 179% em relação ao ano anterior, e o volume total anual de importações e exportações foi 7,8 vezes maior que o de 2016.

FONTE Xinhua Silk Road

