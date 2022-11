Xinhua Silk Road: Shaangu Group erweitert Präsenz auf dem Auslandsmarkt durch boomende intelligente Fertigungsentwicklung

PEKING, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (im Folgenden „Shaangu") ist nach jahrelanger Entwicklung in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi jetzt ein Anbieter von Systemlösungen im Bereich der dezentralen Energie. Das Unternehmen hat seine Präsenz auf dem Auslandsmarkt durch eine hervorragende Bilanz im intelligenten Fertigungssektor aktiv ausgebaut und die hochwertige wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Shaanxi angekurbelt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat die Shaangu Group eine bemerkenswerte Entwicklung auf Auslandsmärkten verzeichnet. Während des genannten Zeitraums bekam die Gruppe den Zuschlag für die Herstellung von Hilfsgeräten für einen metallurgischen Hochofen mit einer Kapazität von 5500 Kubikmetern für ein großes indisches Stahlunternehmen.

„Die von Shaangu bereitgestellte High-End-Ausrüstung und das Systemprogramm werden dem indischen Stahlunternehmen dabei helfen, Energie zu sparen und eine umweltfreundliche Entwicklung zu erzielen. Dies hat eine hohe Signalwirkung in der Region", so Hong Bo, Senior Designer der Design- und F&E-Abteilung von Shaangu.

In der ersten Hälfte dieses Jahres unterzeichnete Shaangu außerdem einen Installationsvertrag für zwei Sätze metallurgischer Hochofen-BPRT-Anlagen und Entfeuchtungsanlagen mit einem großen Stahlunternehmen in Vietnam. Damit wurden die Entfeuchtungs- und Gebläsesystemlösungen von Shaangu erstmals auf Auslandsmärkten vorgestellt.

Bis dato wurden die hochwertigen Fertigungs- und Systemlösungen von Shaangu in mehr als 100 Ländern und Regionen implementiert, darunter das Engineering-Projekt zwischen Shaangu und einer kirgisischen Düngemittelfabrik sowie das Projekt für eine Erdgasverstärkeranlage zwischen Shaangu und lokalen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Als Anbieter von Systemlösungen im Bereich der dezentralen Energie engagiert sich die Shaangu Group dafür, einen Beitrag zu intelligenter umweltfreundlicher Energie zu leisten, und hat durch die Teilnahme an internationalen Kooperationsplattformen wie der China International Fair for Trade in Service (CIFTIS) und der China International Import Expo (CIIE) kooperative Beziehungen zu weiteren Institutionen im In- und Ausland aufgebaut. Shaangu betreibt 28 ausländische Unternehmen und Dienstleistungseinrichtungen, darunter Shaangu Europe F&E in Deutschland und Shaangu EKOL in der Tschechischen Republik. Das Auslandsnetzwerk des Unternehmens deckt mehr als 100 Länder und Regionen ab.

In den letzten fünf Jahren hat die Shaangu Group eine mehr als zweistellige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im gesamten Import- und Exportvolumen beibehalten. Im Jahr 2021 stieg der Auftragswert für Import- und Exportverträge der Shaangu Group im Vergleich zum Vorjahr um 179 Prozent und das jährliche Import- und Exportvolumen lag 7,8 Mal höher als das von 2016.

https://en.imsilkroad.com/p/330820.html

SOURCE Xinhua Silk Road