Xinhua Silk Road: Wuliangye schließt Partnerschaft mit Boao-Forum 2024 zur Förderung des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Ländern

PEKING, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Der führende chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat eine zentrale Rolle bei der Jahreskonferenz 2024 des Boao Forum for Asia (BFA) übernommen, die am 26. März in Boao in der südchinesischen Provinz Hainan stattfand.

Photo shows that Wuliangye makes a sparkling appearance at the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2024 in Boao, south China's Hainan Province.

Als ehrenwerter strategischer Partner und designierte chinesische Spirituose des Events traten die Marke Wuliangye und ihre Produkte bei mehreren wichtigen Anlässen des diesjährigen Boao-Forums auf – darunter die Eröffnungszeremonie und die Ratssitzung –, um der Welt den einzigartigen Charme der chinesischen Spirituosenkultur zu präsentieren und gleichzeitig den Geist von „Harmonie und Schönheit" zu leben und den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis verschiedener Länder und Zivilisationen zu fördern.

Am Cocktailstand zogen fünf verschiedene Cocktails von Wuliangye, die chinesischen Schnaps mit westlichen Spirituosen kombinieren, zahlreiche in- und ausländische Kunden an, die den exzellenten Geschmack priesen.

Jiang Wenge, stellvertretender Vorsitzender und General Manager der Wuliangye Yibin Co., Ltd. berichtete, dass Wuliangye sich stets für die Förderung der einzigartigen traditionellen Kultur in der Welt eingesetzt und so zur Integration und zum gegenseitigen Lernen der chinesischen und ausländischen Zivilisationen durch „Harmonie und Schönheit" beigetragen hat.

In den letzten Jahren hat Wuliangye das Tempo beschleunigt, um eine hochwertige chinesische Baijiu-Marke mit globalem Einfluss aufzubauen. Die Marke hat aktiv an wichtigen internationalen Veranstaltungen teilgenommen, wie etwa dem CEO Summit der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der BFA-Jahreskonferenz oder der China International Import Expo (CIIE). Unterdessen initiierte das Unternehmen die Harmony and Beauty Global Tour und veranstaltete die Silvester-Countdown-Zeremonie auf dem Times Square in New York City, USA.

Wie Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender der Wuliangye Group, erklärte, werde Wuliangye auch weiterhin gemeinsame Herausforderungen durch Kooperation bewältigen und die BFA-Jahreskonferenz dabei unterstützen, mehr Ideen und Lösungen zusammenzuführen, um Frieden, Wohlstand und Fortschritt für Asien und die ganze Welt voranzutreiben.

Die diesjährige BFA-Jahreskonferenz fand vom 26. bis 29. März statt unter dem Motto „Asia and the World: Common Challenges, Shared Responsibilities."

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339485.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2376966/1.jpg