Xinhua Silk Road: Wuxi Economic Development Zone unternimmt Anstrengungen zur Optimierung des Geschäftsumfelds

BEIJING, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Wuxi Economic Development Zone hat ihr Geschäftsumfeld in den letzten Jahren durch die Einführung vorteilhafter Richtlinien und die Verbesserung von Dienstleistungen kontinuierlich optimiert.

Die 2019 ins Leben gerufene wirtschaftliche Entwicklungszone baut weiterhin auf einen modernen Ansatz, der auf einem Industriesystem nach dem „4+3+X"-Prinzip aufbaut: vier führende Industrien – fortschrittliche Fertigung, integrierte Schaltkreise, das Internet der Dinge (IoT) sowie Software- und Informationstechnologie, drei prägende Industrien – Headquarters Economy, Kongress- und Messewirtschaft sowie High-End-Handel, verschiedene zukunftsorientierte Industrien wie kommerzielle Luft- und Raumfahrt, humanoide Roboter und künstliche Intelligenz (KI).

Mit Blick auf das moderne Industriesystem hat die Zone Anstrengungen unternommen, um eine Reihe von Dienstleistungen zu verbessern, wie z. B. die Bereitstellung von Ressourcen und politische Unterstützung, um die Herausforderungen von Großprojekten besser zu bewältigen. Durch die Bündelung von Ressourcen in der gesamten Region gewährleistet sie den reibungslosen Start und die termingerechte Durchführung von Projekten und trägt so zu einem besseren Geschäftsumfeld bei.

Um das Wachstum aufstrebender Industrien zu fördern, hat die Zone außerdem dem Aspekt der Finanzierung besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen und eine Reihe von Fonds eingerichtet, die sich auf High-End-Chips, KI und andere wissenschaftlich-technisch orientierte Bereiche konzentrieren.

In diesem Jahr hat die Zone mehrere Veranstaltungen zum Wirtschafts- und Handelsaustausch in Japan, den USA, Frankreich und Deutschland durchgeführt, führende Unternehmen in den Bereichen KI, Robotik, intelligente Fertigung usw. besucht und eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Zone und anderen Ländern auf dem Gebiet der Spitzenforschung und -technologie gefördert.

Die Wuxi Economic Development Zone hat in den letzten Jahren bedeutende Durchbrüche bei der Anziehung von Investitionen erzielt und Großprojekte wie das Energiespeicherprojekt der State Power Investment Corporation und die Satellitenproduktionsbasis von Minospace angestoßen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343326.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569184/Wuxi_Economic_Development_Zone_makes_efforts_to_optimize_business_environment.jpg