xTool bringt M1 Ultra und Heizpresse auf den Markt: Die optimale Lösung für alle Gewerbetreibenden

IRWINDALE, Kalifornien, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- xTool, eine führende Marke für Lasergravurmaschinen, gibt offiziell die Einführung seiner neuesten Produkte bekannt – den M1 Ultra und die xTool Heizpresse. Diese innovativen Maschinen werden für Heimwerker aller Könnensstufen eine völlig neue Dimension darstellen. Mit ihrem vielseitigen Design, den benutzerfreundlichen Funktionen und den hochmodernen Sicherheitsmaßnahmen bieten die beiden neuen Produkte die ultimative Lösung für alle Bastelanforderungen.

Der 4-in-1 M1 Ultra, der als das vielseitigste Craft & DIY-Gerät auf dem Markt bezeichnet wird, vereint vier Kernfunktionen – Schneiden mit dem Klingen, Lasergravieren und -schneiden, Zeichnen mit dem Stift und Tintenstrahldrucken – in einem einzigen leistungsstarken Gerät. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen kann der M1 Ultra über 1000 Materialarten verarbeiten und unterstützt eine maximale Arbeitshöhe von 125 mm. Da auch zylindrische Objekte bearbeitet werden können, eignet sich das Gerät für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Funktionalität und Vielseitigkeit des M1 Ultra machen ihn zur idealen Lösung für alle Bastelprojekte. Sein innovatives Design gewährleistet eine nahtlose Integration von Aufgaben wie Drucken und Präzisionsschneiden bei verschiedenen Materialien. Dieses All-in-One-Gerät rationalisiert den kreativen Prozess, macht mehrere Geräte und häufige Einstellungen überflüssig und steigert so die Produktivität und Kreativität von Kreativen, die ihr Handwerk verbessern wollen.

Der M1 Ultra zeichnet sich auch durch ihre modulare Bauweise aus, die es ermöglicht, sie an die sich ändernden kreativen Anforderungen anzupassen. Die Pin-point™️ Positionierung und das Vorschausystem sind sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet und erleichtern den kreativen Prozess. Benutzer können mühelos mit der Gestaltung mit dem M1 Ultra beginnen und dabei auf über 7.000 fertige Projekte und Dateien auf DesignFind, der Projekt-Community von xTool, zurückgreifen. Darüber hinaus sorgen seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen dafür, dass es eine sichere Option für den Heimgebrauch ist.

Die xTool Heizpresse, ein brandneues 3-in-1-Kit in der xTool Craft-Familie, ermöglicht es dem Benutzer, mit lebendigen HTV-T-Shirts, Sublimationsuntersetzern und mehr zu arbeiten. Das modulare Design garantiert unübertroffene Flexibilität und unterstützt den handgeführten und freihändigen Betrieb über die EasyDetach-Plattform. Mit dem FlexiControl-System von xTool verfügen alle Transferpressen über anpassbare Voreinstellungen und präzise Temperatur-/Zeit-Einstellungen, die das Rätselraten beenden. Die Tester loben dieses System besonders als einen entscheidenden Fortschritt.

Der M1 Ultra und die xTool Heizpresse sind das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von xTool, die durch das Feedback von über 255.000 Anwendern auf der ganzen Welt geprägt wurden. Gemäß der Philosophie „All can make, can make all" sind diese Geräte so konzipiert, dass sie die unterschiedlichen Bedürfnisse von Bastelfreunden auf der ganzen Welt erfüllen.

