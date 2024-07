xTool lanceert M1 Ultra en Hittepers: de optimale oplossing voor alle knutselaars

IRWINDALE, Californië, 11 juli 2024 /PRNewswire/ -- xTool, een toonaangevend merk lasergraveermachines, kondigt officieel de lancering aan van zijn nieuwste producten - de M1 Ultra en Heat Press. Deze innovatieve machines zullen een doorbraak betekenen voor doe-het-zelvers van elk niveau. Met hun veelzijdige ontwerp, gebruiksvriendelijke functies en geavanceerde veiligheidsmaatregelen bieden de twee nieuwe producten de ultieme oplossing voor alle knutselbehoeften.

De 4-in-1 M1 Ultra, bestempeld als de meest veelzijdige Craft & DIY machine op de markt, combineert vier kernfuncties - snijden, lasergraveren, pentekenen en inkjetprinten - in één krachtig apparaat. Met zijn geavanceerde mogelijkheden kan de M1 Ultra meer dan 1000 materiaalsoorten verwerken en ondersteunt hij een maximale werkhoogte van 125 mm. Gebruikers kunnen ook cilindrische objecten verwerken, wat de machine voor diverse toepassingen geschikt maakt.

De functionaliteit en veelzijdigheid van de M1 Ultra maken het de go-to oplossing voor alle knutselprojecten. Het innovatieve ontwerp zorgt voor een naadloze integratie van taken zoals printen en precisiesnijden in verschillende materialen. Deze alles-in-één machine stroomlijnt het creatieve proces en maakt meerdere apparaten en veelvuldige aanpassingen overbodig. Dit verhoogt de productiviteit en creativiteit van ontwerpers die hun vak willen verbeteren.

De M1 Ultra onderscheidt zich ook door zijn modulaire ontwerp met upgrades om te voldoen aan veranderende creatieve behoeften. De nauwkeurige positionering en het voorbeeldsysteem zijn geschikt voor zowel beginners als professionals en verbeteren de creatieve reis. Gebruikers kunnen met M1 Ultra moeiteloos aan de slag door gebruik te maken van meer dan 7.000 kant-en-klare projecten en bestanden op DesignFind, de projectcommunity van xTool. Dankzij de geavanceerde veiligheidsfuncties is het een zekere optie voor thuisgebruik.

De xTool Heat Press, een gloednieuwe 3-in-1 kit in xTools knutselfamilie, stelt gebruikers in staat om meer te creëren met levendige HTV T-shirts, verfijnde onderzetters en nog veel meer. Het modulaire ontwerp garandeert ongeëvenaarde flexibiliteit en ondersteunt handheld en handsfree bediening via het EasyDetach platform. Met het FlexiControl-systeem van xTool hebben alle hittepersen aanpasbare voorinstellingen en precieze temperatuur-/tijdinstellingen, zodat er geen gokwerk bij te pas komt. Vooral testers prijzen dit systeem als een game-changer.

De M1 Ultra en Heat Press zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek en ontwikkeling door xTool, gevormd door feedback van meer dan 255000 gebruikers over de hele wereld. Met de filosofie "Iedereen kan maken, kan alles maken" als uitgangspunt, zijn deze gereedschappen ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van knutselenthousiastelingen over de hele wereld.

