xTool lance le M1 Ultra et la Presse à chaud, les outils parfaits pour les esprits créatifs

IRWINDALE, Californie, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- xTool, une marque leader de graveurs laser, annonce officiellement le lancement de ses deux nouveaux produits, le M1 Ultra et Presse à chaud. Ces dispositifs innovants devraient changer la donne pour les créateurs amateurs et confirmés. Grâce à leur conception polyvalente, à leur facilité d'utilisation et à leurs mesures de sécurité de pointe, ces deux nouveaux produits constituent la solution idéale pour tous les travaux de création.

Considéré comme le dispositif le plus polyvalent du marché, le M1 Ultra 4 en 1 concentre quatre fonctions principales : découpe à la lame, gravure laser, dessin au stylo et impression à jet. Grâce à ses capacités avancées, le M1 Ultra peut traiter plus de 1 000 types de matériaux et permet une hauteur de travail maximale de 125 mm. Les utilisateurs peuvent également travailler sur des objets cylindriques pour une plus grande variété d'applications.

La fonctionnalité et la polyvalence du M1 Ultra en font la solution idéale pour tous les projets créatifs. Sa conception innovante garantit une intégration optimale des tâches telles que l'impression et la découpe de précision sur différents matériaux. Cette machine tout-en-un rationalise le processus de création, en éliminant la nécessité d'utiliser plusieurs appareils et de procéder à des ajustements fréquents, améliorant ainsi la productivité et la créativité des créateurs.

Le M1 Ultra se distingue également par sa conception modulaire, qui permet des mises à niveau pour répondre à l'évolution des besoins créatifs. Son niveau de précision et son système de prévisualisation s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux professionnels et optimisent le parcours créatif. Les utilisateurs peuvent commencer à créer sans effort avec le M1 Ultra, grâce à plus de 7 000 projets et fichiers prêts à être exécutés sur DesignFind, la communauté de projets de xTool. En outre, ses fonctions de sécurité avancées en font une option sûre pour une utilisation à domicile.

La Presse à chaud de xTool, un tout nouveau kit 3 en 1 de la gamme xTool, permet à l'utilisateur d'aller encore plus loin, notamment avec des T-shirts à vinyle de transfert thermique, des sous-verres par sublimation, et bien plus encore. Sa conception modulaire garantit une flexibilité inégalée et permet une utilisation en mode mains libres grâce à la plateforme EasyDetach. Grâce au système FlexiControl de xTool, toutes les presses à chaud sont dotées de préréglages personnalisables et de réglages précis de la température et de la durée. Les testeurs considèrent déjà ce système comme révolutionnaire.

Le M1 Ultra et la Presse à chaud sont le résultat des vastes efforts de recherche et de développement de xTool, basés par les avis de plus de 255 000 utilisateurs dans le monde entier. Ces outils, qui s'inspirent de la philosophie « La création sans limites est à la portée de tous », sont conçus pour répondre aux divers besoins des esprits créatifs du monde entier.

Pour plus de détails ou pour passer une commande, rendez-vous sur le site officiel de xTool.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454840/xTool.jpg