亞裔美國人擁有的 Duck Duck Books 出版社推出可持續生態商品系列

西雅圖2022年7月27日 /美通社/ -- 通過認證的少數族裔和女性書籍出版社 Duck Duck Books 宣佈推出旗下新的可持續和可轉換配飾系列 Duck Duck Eco Goods。

Duck Duck Eco Goods 備有一種多用途、可重複使用及可清洗的包裹布料 Duck Duck GiftSwaddle,其靈感來自傳統的日本風呂敷,以及 Duck Duck Backpack,一款可重複使用及可清洗的兩用嬰兒背囊,可隨著孩子成長變為午餐袋。最新產品 Duck Duck Backpack 由 Out of the Woods 的 SUPERNATURAL PAPER™ 製成,而 Out of the Woods 是以負責任和道德採購材料製作環保和耐用純素袋的創作者。

Duck Duck Books 創始人 Serena Y. Li 表示:「可持續發展是我們的重要核心,也是我們的工作。我們的願景是世界有更多家庭作出環保意識的決策和奉行環保的生活方式。」 作為一名幼兒的亞裔美國母親,Serena Y. Li 對兒童消費主義產生的廢物數量感到困惑,並希望利用她的品牌來減少浪費。她構思一個兩用背囊的設計,並與 Out of the Woods 展開獨家合作關係。

Out of the Woods 行政總裁 Pierre Barlier 表示:「與 Serena Li 和 Duck Duck Books 合作為我們最珍貴的客戶開發一個在綜合功能、魅力,及當然包括可持續發展方面都最好的背囊,實在是非常愉快的體驗。我們與 Duck Duck Books 在產品創作有相同的理念,旨在鼓勵每個人都作出有意識的選擇,最終可以產生更大的集體影響。」

這並不是 Duck Duck Books 團隊第一次為品質和可持續發展創新現有產品。Duck Duck Books 為 0-5 歲兒童推出的多語言硬頁書以具有多元文化價值觀的社會情感為主題,也使用植物性墨水在負責任採購的紙張上印刷。

Li 表示:「改變不一定轟烈。改變並不是孤注一擲。如果我們所有人都踏出小但堅實的步伐來為更可持續的世界作出貢獻,那麼我們可為下一代營造更美好的地球。」

您可在 www.duckduckbooks.com 支援 Duck Duck Books 和 Duck Duck Eco Goods,加入他們的使命工作。

