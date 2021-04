Yadea bringt die E-Scooter-Serie Champion 2.0 auf den Markt, die das umweltfreundliche Fortbewegen weiter fördern

WUXI, China, 1. April 2021 /PRNewswire/ --Yadea Technology Group Co., Ltd. („Yadea", 01585.HK), eine führende E-Scooter-Marke, hat am 27. März in Wuxi in der Provinz Jiangsu im Südosten Chinas eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte abgehalten, bei der das Unternehmen die E-Scooter der Serie Yadea Champion 2.0 mit großer Vorfreude vorgestellt hat.

Die Yadea Technology Group Co., Ltd, eine führende E-Scooter-Marke, hielt am 27. März in Wuxi eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte ab.