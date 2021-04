Yadea lance la série d'e-scooters Champion 2.0 qui facilite davantage les déplacements écologiques

Lors de l'événement intitulé « High Technology Leads Green Travel », Yadea a dévoilé les nouveaux modèles de la série Champion 2.0, équipés du système à portée étendue TTFAR 8, leader mondial. Avec le slogan « Une charge, le double du kilométrage », il a attiré une attention significative et une reconnaissance généralisée du secteur, et la série phare de scooters intelligents, la série Yadea Smart 2.0, a également été présentée lors de l'événement.

« En tant que leader du secteur des scooters électriques, Yadea a développé de manière indépendante un certain nombre de technologies de base pour renforcer ses produits et déclencher une véritable révolution technologique dans le domaine de l'e-mobilité », a déclaré Zhou Chaoyang, vice-président de Yadea

« À mesure que nous avançons, Yadea continuera à encourager les nouvelles technologies et les nouveaux produits afin qu'ils propulsent l'industrie vers l'avant. Ce faisant, nous créerons une nouvelle ère mondiale qui sera continuellement enrichie par l'innovation chinoise», a ajouté Zhou.

La série Champion 2.0 présente des avancées en matière de puissance et de kilométrage, avec une durée de vie trois fois supérieure à celle des batteries ordinaires et une autonomie maximale de 140 kilomètres. Cela permet non seulement de réaliser de longs trajets mais aussi de se recharger très rapidement. Grâce à la technologie de charge ultramoderne de Yadea, une charge d'une heure permet de remplir 80 pour cent de la batterie. Outre la série Champion 2.0, la nouvelle série Smart 2.0 de Yadea a également été chaleureusement accueillie par les fans. En se connectant à l'application désignée, qui crée une analyse statistique complète du scooter tout en interagissant avec l'utilisateur, la série Smart ouvre la voie au futur développement intelligent du secteur.

Après plus de 20 ans de croissance rapide, Yadea est devenue une entreprise de fabrication de véhicules électriques à deux roues haut de gamme. Grâce à la recherche et au développement intégrés, à la production et à la vente de vélos électriques, de motos électriques, de cyclomoteurs électriques, de scooters électriques et de leurs composants et accessoires, Yadea a pris la tête du secteur des véhicules électriques à deux roues. Yadea continue d'accroître son influence dans la recherche et le développement des technologies de référence pour les véhicules électriques à deux roues, notamment la puissance, l'énergie et les systèmes intelligents.

Pour réaliser des voyages écologiques, Yadea s'est donné pour mission d'apporter ses solutions d'e-mobilité aux utilisateurs du monde entier avec un réseau de vente couvrant 83 pays au service de 50 millions d'utilisateurs. En tant que plus grand constructeur de véhicules électriques à deux roues, Yadea s'appuie sur ses huit bases de production à travers le monde pour assurer une fabrication fiable et à grande échelle. En outre, elle dispose d'un large éventail de partenaires mondiaux, dont LuXshare, BMW, CATL, Beckers et Powerland, pour réunir les technologies de pointe du monde entier et créer un avenir intelligent pour tous.

Innovante et représentative de la fabrication intelligente chinoise dans le monde entier, Yadea a été une pionnière dans le secteur des véhicules électriques à deux roues. Depuis 2007, les ventes à l'exportation de Yadea sont en tête de liste dans le secteur des véhicules électriques à deux roues en Chine. Fidèle à sa mission qui est d'offrir aux utilisateurs des expériences exceptionnelles en matière d'e-scooters et de contribuer à faire progresser les voyages écologiques, Yadea s'engage à développer une nouvelle génération de technologies, à innover dans le secteur et à élargir les possibilités.

Pour plus d'informations, consultez le site :

Facebook : YADEAIG/YADEA_global

Twitter : YADEA

À propos de Yadea

La mission de Yadea est de créer des solutions de classe mondiale pour les véhicules électriques (VE) en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478143/1.jpg

SOURCE Yadea