Yeastar aggiunge i sistemi di prenotazione delle scrivanie e di gestione dei visitatori alla sua soluzione di gestione completa del luogo di lavoro

XIAMEN, China, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), leader mondiale nella fornitura di soluzioni per comunicazioni unificate e azienda innovatrice nell'ambito della costruzione di luoghi di lavoro digitali, ha annunciato oggi il lancio tanto atteso dei sistemi di prenotazione delle scrivanie e di gestione dei visitatori in occasione dell'evento annuale virtuale Yeastar Day 2022 Virtual. Il lancio di oggi arricchisce la soluzione di gestione del luogo di lavoro Yeastar Workplace con tutto ciò che serve per organizzare sale riunioni, scrivanie e visitatori, rendendola uno strumento davvero completo al servizio degli uffici moderni, degli ambienti di lavoro ibridi e dei contesti professionali del futuro.

Meeting Room Booking System | Yeastar Workplace Yeastar Workplace for All-in-one Workplace Management

Per offrire ai dipendenti un'esperienza digitale di pianificazione del luogo di lavoro, Yeastar Workplace consente di:

Avere una visione d'insieme della configurazione dell'ufficio e della disponibilità di spazio in tempo reale.

Trovare facilmente lo spazio di lavoro o collaborazione più adatto alle proprie esigenze.

Effettuare le prenotazioni online, sul posto o tramite Microsoft Teams e le app di calendario.

Fare prenotazioni ad-hoc, anticipate e ricorrenti da qualunque luogo e in qualsiasi momento.

Fare il check-in e il check-out per le proprie prenotazioni in modo da evitare conflitti di programmazione.

Per unificare tutti gli aspetti riguardanti il luogo di lavoro, Yeastar Workplace permette ai dirigenti e agli amministratori delle sedi di:

Creare un processo di prenotazione semplificato, riducendo gli attriti e il lavoro burocratico.

Supportare l'assegnazione flessibile dei posti e il lavoro basato sull'attività.

Fare una buona impressione sugli ospiti, tenere traccia del flusso di visitatori e garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Ottimizzare l'uso dello spazio e il comfort dell'ambiente grazie alla tecnologia intelligente.

Ottenere informazioni in merito a tendenze e modelli di utilizzo e prendere decisioni basate su dati.

"Yeastar Workplace nasce per rendere il luogo di lavoro più flessibile, massimizzare la gestione efficiente dello spazio, migliorare l'esperienza di dipendenti e ospiti e ridurre i costi immobiliari", ha detto il vicepresidente di Yeastar Prince Cai. "Con una suite totalmente integrata, un insieme completo di funzionalità e una potente combinazione di software e hardware, Yeastar è nella condizione ideale per aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a trasformare il luogo di lavoro in chiave digitale".

Fai clic qui per richiedere una prova gratuita di 90 giorni di Yeastar Workplace.

Informazioni su Yeastar

Yeastar aiuta le aziende a creare valore digitale, rendendo le comunicazioni e le soluzioni per l'ambiente di lavoro facilmente accessibili, dalla proprietà e l'adozione, alla gestione e all'uso quotidiano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con una rete globale di partner e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo. Impegnata a fornire la giusta tecnologia alle aziende orientate al valore, Yeastar offre prodotti e servizi per UC&C, gestione del luogo di lavoro e il lavoro ibrido per poter essere vincenti nel mondo digitale moderno. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visitare https://www.yeastar.com/it/.

contatto con i media:

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1922328/Meeting_Room_Booking_System_Final_x264.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922327/Yeastar_Workplace.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

SOURCE Yeastar