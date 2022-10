Yeastar erweitert seine All-in-one-Lösung für das Arbeitsplatzmanagement um Schreibtischbuchungs- und Besucherverwaltungssysteme

XIAMEN, China, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von einheitlichen Kommunikationslösungen und Innovator für den digitalen Arbeitsplatz, gab heute die mit Spannung erwartete Einführung seines Schreibtischbuchungs- und Besucherverwaltungssystems auf seiner jährlichen virtuellen Veranstaltung Yeastar Day 2022 bekannt. Mit der heutigen Pressemitteilung ist seine Arbeitsplatzverwaltungslösung Yeastar Workplace nun mit allem abgerundet, was für die Verwaltung von Konferenzräumen, Schreibtischen und Besuchern erforderlich ist. Sie entwickelt sich zu einer echten All-in-one-Arbeitsplatzlösung für moderne Büros, hybride Arbeitsumgebungen und die Zukunft der Arbeit.

Um ein digitales Erlebnis in die Arbeitsplatzplanung einzubringen, ermöglicht Yeastar Workplace den Mitarbeitern:

einen Blick aus der Vogelperspektive auf den Bürogrundriss und die Verfügbarkeit von Plätzen in Echtzeit

das einfache Finden von Plätzen, die den Anforderungen von Einzelarbeit oder Zusammenarbeit am besten entsprechen

die Online-Buchung, vor Ort oder über Microsoft Teams und Kalender-Apps

die Möglichkeit, einmalige und wiederkehrende Buchungen jederzeit und überall, spontan oder im Voraus zu buchen

das Einsehen ihrer Reservierungen, um Terminkonflikte zu vermeiden

Um alle Aspekte des Arbeitsplatzes zu konsolidieren, ermöglicht Yeastar Workplace den Leitern und Administratoren von Einrichtungen:

die Einrichtung eines optimierten Buchungsvorgangs mit weniger Reibung und Verwaltungsaufwand

die Unterstützung von flexiblen Platzzuweisungen und aktivitätsbasierter Arbeit

Gäste zu beeindrucken, Besucherverkehr im Auge zu behalten und die Sicherheit des Arbeitsplatzes zu gewährleisten

die Optimierung von Platznutzung und Raumkomfort mit Smart-Technologie

Einblicke in die Nutzungsmuster und Trends zu erhalten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

„Bei Yeastar Workplace geht es darum, die Flexibilität am Arbeitsplatz zu erhöhen, die Platzeffizienz zu maximieren, das Erlebnis von Mitarbeitern und Gästen zu verbessern und die Immobilienkosten zu senken", sagte Prince Cai, Vizepräsident von Yeastar. „Mit einer vollständig integrierten Suite, einem umfassenden Funktionsumfang und einer leistungsstarken Kombination aus Software und Hardware ist Yeastar gut positioniert, um Unternehmen jeder Größe in die Lage zu versetzen, ihren Arbeitsplatz digital zu transformieren."

Starten Sie hier mit einer 90-tägigen kostenlosen Testversion von Yeastar Workplace.

Informationen zu Yeastar

Yeastar hilft Unternehmen, digitale Werte zu realisieren, indem es Kommunikations- und Arbeitsplatzlösungen von der Eigentümerschaft über die Übernahme bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung leicht zugänglich macht. Yeastar hat sich als führender Anbieter von United-Communications-Lösungen mit einem globalen Partnernetzwerk und mehr als 450.000 Kunden weltweit etabliert. Yeastar widmet sich der Bereitstellung der richtigen Technologie für wertorientierte Unternehmen und bietet Produkte und Dienstleistungen für UC&C, Arbeitsplatzmanagement und hybride Arbeitsplätze an, um sie in die Lage zu versetzen, in der modernen digitalen Welt erfolgreich zu sein. Um weitere Information über Yeastar zu erhalten oder ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/.

Medienkontakt:

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1922328/Meeting_Room_Booking_System_Final_x264.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922327/Yeastar_Workplace.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

SOURCE Yeastar