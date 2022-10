Yeastar ajoute des systèmes de réservation de bureaux et de gestion des visiteurs à sa solution tout-en-un de gestion des espaces de travail

XIAMEN, Chine, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées et d'espaces de travail numériques innovants, a annoncé aujourd'hui le lancement très attendu de son système de réservation de bureaux et de gestion des visiteurs lors de son événement virtuel annuel, Yeastar Day 2022 Virtual. Grâce à ce lancement, sa solution de gestion des espaces de travail Yeastar Workplace bénéficie de tous les éléments nécessaires à la gestion des salles de réunion , des bureaux et des visiteurs, devenant une véritable solution tout-en-un pour les bureaux modernes, les environnements de travail hybrides et l'avenir du travail.

Meeting Room Booking System | Yeastar Workplace Yeastar Workplace for All-in-one Workplace Management

Afin d'apporter une expérience numérique à la planification de l'espace de travail, Yeastar Workplace permet aux employés de :

Bénéficier d'une vue d'ensemble de l'aménagement des bureaux et de la disponibilité des espaces en temps réel

Trouver facilement un espace qui correspond à leurs besoins pour travailler ou collaborer

Réserver en ligne, sur place ou par le biais de Microsoft Teams et des applications de calendrier

Effectuer des réservations ponctuelles, anticipées et récurrentes, partout et à tout moment

Enregistrer les entrées et sorties pour leurs réservations afin d'éviter les conflits d'horaires

Pour que tout ce qui concerne l'espace de travail soit centralisé, Yeastar Workplace permet aux responsables et aux administrateurs des installations de :

Créer un processus de réservation rationalisé avec moins de contraintes et de tâches administratives

Prendre en charge l'attribution flexible des places et le travail axé sur les activités

Donner une image positive aux invités, suivre le trafic des visiteurs et assurer la sécurité de l'espace de travail

Optimiser l'utilisation de l'espace et le confort environnemental grâce à une technologie intelligente

Obtenir des informations sur les modèles et les tendances d'utilisation et prendre des décisions basées sur des données

« Yeastar Workplace a pour but d'augmenter la flexibilité du lieu de travail, de maximiser l'efficacité de l'espace, d'élever l'expérience des employés et des invités, et de réduire les coûts immobiliers », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « Grâce à une suite entièrement intégrée, un ensemble complet de fonctionnalités et une puissante combinaison de logiciels et de matériel, Yeastar est bien placé pour donner aux entreprises de toutes tailles les moyens de transformer numériquement leur espace de travail ».

Commencez un essai gratuit de 90 jours de Yeastar Workplace ici .

À propos de Yeastar

Yeastar aide les entreprises à créer de la valeur numérique en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 450 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la technologie appropriée aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées, la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de prospérer dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire Yeastar, consultez le site https://www.yeastar.com/ .

Contact pour les médias :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1922328/Meeting_Room_Booking_System_Final_x264.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922327/Yeastar_Workplace.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

