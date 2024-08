Yeastar élargit ses solutions de centre de contact avec des canaux Live Chat et Facebook Messenger

XIAMEN, Chine, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Yeastar, le premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées (UC), a annoncé aujourd'hui le lancement de Live Chat et Facebook Messenger dans les dernières mises à jour de son système téléphonique P-Series. Ces nouveaux canaux renforcent les capacités de la solution de centre de contact de Yeastar, qui comprend déjà WhatsApp et SMS.

Live Chat offre aux clients une ligne directe avec les vendeurs par le biais d'une interface de chat en temps réel. Avec Yeastar, les entreprises peuvent facilement mettre en œuvre un widget de chat sur leur site Web, avec des options de style personnalisables pour s'aligner sur leur marque. Les demandes des clients seront dirigées vers une boîte de réception centrale sur Linkus UC Clients, où les agents peuvent gérer efficacement les interactions à partir de différentes plateformes. En outre, les chats peuvent être transformés en appels téléphoniques, offrant des consultations gratuites qui aident à transformer les visiteurs du site Web en prospects potentiels.

En outre, l'intégration de Facebook Messenger enrichit également la boîte à outils du service d'assistance à la clientèle, permettant aux entreprises de se connecter avec leur public là où il se trouve déjà - sur l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde avec plus de 1,3 milliard d'utilisateurs actifs à l'échelle mondiale.

« L'intégration du chat en direct et de Facebook Messenger dans notre solution de centre de contact correspond à notre vision et constitue une étape majeure dans la feuille de route CCaaS de Yeastar », a déclaré Arya Zhou, responsable des ventes mondiales chez Yeastar. « Alors que les centres de contact assument un rôle plus large, les entreprises doivent s'adapter et s'équiper d'outils essentiels pour fournir un service d'assistance à la clientèle omnicanal. À l'avenir, nous continuerons à fournir davantage d'options de communication pour les aider à exceller et à se différencier sur le marché. »

À propos de Yeastar

Yeastar facilite l'accès à la valeur numérique, depuis la propriété et l'adoption jusqu'à l'utilisation et la gestion quotidiennes, en transformant la manière dont les entreprises se connectent et communiquent. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions UC avec un écosystème solide, un réseau mondial de partenaires de distribution et plus de 450 000 clients dans le monde entier.

Engagé à fournir la bonne technologie aux entreprises orientées vers la valeur, Yeastar offre des produits et des services faciles à utiliser pour les communications unifiées et contrôlées afin de leur permettre de gagner dans le monde numérique moderne. Pour plus d'informations sur Yeastar ou pour devenir un partenaire de Yeastar, veuillez consulter le site https://www.yeastar.com/.

