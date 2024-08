Yeastar erweitert Contact Center-Lösungen um Live Chat- und Facebook Messenger-Kanäle

XIAMEN, China, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Yeastar, der weltweit führende Anbieter von Unified Communications-(UC-)Lösungen, gab heute die Einführung von Live Chat und Facebook Messenger mit den neuesten Updates seines P-Series Phone System bekannt. Diese neuen Kanäle erweitern die Möglichkeiten der Contact Center-Lösung von Yeastar, die bereits WhatsApp und SMS umfasst.

Live Chat bietet den Kunden über eine Echtzeit-Chat-Schnittstelle einen direkten Kommunikationskanal zu Vertriebsmitarbeitern. Mit Yeastar können Unternehmen ganz einfach ein Chat-Widget auf ihrer Website implementieren. Individuelle Styling-Optionen ermöglichen die Anpassung an ihr Branding. Kundenanfragen werden an einen zentralen Posteingang auf Linkus UC Clients weitergeleitet, wo Agenten Interaktionen von verschiedenen Plattformen aus effizient verwalten können. Darüber hinaus ist der Wechsel vom Chat zum Telefongespräch möglich, um eine kostenlose Beratung anzubieten, die dazu beitragen kann, Website-Besucher in Leads zu verwandeln.

Darüber hinaus erweitert die Integration von Facebook Messenger das Kundenservice-Toolkit und ermöglicht Unternehmen, mit ihrem Publikum dort in Kontakt zu treten, wo es bereits ist – auf einer der weltweit beliebtesten Social-Media-Plattformen mit über 1,3 Milliarden aktiven Nutzern weltweit.

„Die Integration von Live Chat und Facebook Messenger in unsere Contact-Center-Lösung passt zu unserer Vision und ist ein wichtiger Meilenstein in der CCaaS-Roadmap von Yeastar", so Arya Zhou, Head of Global Sales bei Yeastar. „Da Contact Center eine immer wichtigere Rolle übernehmen, müssen sich Unternehmen anpassen und wichtige Tools für die Bereitstellung eines Omnichannel-Kundendiensts bereitstellen. Wir werden auch in Zukunft neue Kommunikationsmöglichkeiten einführen, um ihnen zu helfen, sich auf dem Markt zu profilieren und zu differenzieren."

Informationen zu Yeastar

Yeastar hilft dabei, digitale Werte zu erschließen – vom Besitz und der Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung –, indem es die Art und Weise verändert, wie Unternehmen interagieren und kommunizieren. Mit einem starken Ökosystem, einem globalen Netzwerk von Vertriebspartnern und über 450.000 Kunden weltweit hat sich Yeastar als führender Anbieter von UC-Lösungen etabliert.

Yeastar verfolgt das Ziel, die passenden Technologien für wertorientierte Unternehmen bereitzustellen, und bietet einfach zu bedienende Produkte und Dienstleistungen für UC&C an, die es ihnen ermöglichen, in der modernen digitalen Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen über Yeastar oder um ein Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie https://www.yeastar.com/.

