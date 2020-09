-Yili alcanza el puesto 5 mundial en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy, fortalece la posición #1 entre los productores lácteos asiáticos

Marca la clasificación más alta jamás alcanzada por un productor lácteo asiático

Refleja los continuos esfuerzos de Yili en asegurar la calidad, la confianza de los consumidores y el fuerte gobierno corporativo

HOHHOT, China, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group" o "Yili" o la "Compañía"), la mayor firma lechera de Asia, ha ganado el puesto 5 entre los productores lácteos mundiales en el informe Rabobank 2020 Global Top 20 Dairy publicado el 31 de agosto de 2020.

Escalando tres puestos desde el octavo lugar en 2019, Yili se une a las clasificaciones de las prestigiosas 5 mejores marcas lecheras del mundo y continúa fortaleciendo su posición #1 entre los productores lácteos asiáticos.