Yili conquista quinto lugar no Relatório Global Top 20 Dairy do Rabobank 2020, reforçando posição de liderança entre produtores de laticínios asiáticos

Comentando a realização, Pan Gang, presidente da Yili, disse: "Esta conquista sem dúvida aumentará a nossa confiança e determinação na busca da excelência e da melhoria contínua. O nosso crescimento só é possível graças ao esforço coletivo de todos os membros da família Yili e, ainda mais importante, à confiança e ao apoio dos nossos consumidores, investidores e parceiros globais. Apesar do cenário empresarial desafiador que temos pela frente, vamos nos esforçar para promover o lema 'Yili significa a melhor qualidade' e manter sempre o nosso mantra centrado no cliente, para oferecer mais saúde e nutrição aos nossos consumidores."

Publicado anualmente, o Relatório Global Top 20 Dairy do Rabobank é uma pesquisa das maiores empresas de laticínios do mundo, destacando os gigantes globais de um dos setores alimentícios mais valiosos do mercado. Na edição de 2020, o Rabobank indicou a Yili como uma das empresas asiáticas que mais se movimentaram na classificação, passando para a quinta posição, com um crescimento de quase 20% em relação ao ano anterior.

Ao longo dos anos, a Yili tem envidado esforços contínuos na promoção de um "Ecossistema Global de Saúde" e no aumento do valor da sua marca global, concentrando-se em fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade. Reunindo os melhores recursos do mundo, juntamente com aprimoramentos progressivos nos seus procedimentos de controle de qualidade, a Yili tem fornecido aos clientes o mais alto nível de garantia de qualidade.

Após estabelecer um sistema maduro de percepção do consumidor, a Yili também acelerou a implementação de sua iniciativa "Internet Plus", introduzindo a utilização de tecnologias como Big Data, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) para reunir insights mais precisos sobre as necessidades dos seus consumidores. Com esses insights em mãos, a Yili também tem sido capaz de realizar pesquisas mais aprofundadas sobre as necessidades dos consumidores e de desenvolver produtos mais personalizados para atender às suas diferentes necessidades.

A Yili continua totalmente comprometida com o seu sonho de "Saúde Mundial Integralmente Compartilhada", e esta conquista representa um marco significativo na jornada da empresa para continuar a fornecer saúde aos seus consumidores ao redor do mundo, destacando a responsabilidade dos produtores globais de alimentos e se esforçando para alcançar uma maior garantia de qualidade.

A conquista da quinta posição entre os produtores globais de laticínios reflete a confiança que a Yili tem recebido dos seus consumidores e a liderança do mercado chinês de bens de consumo de rápida movimentação. O sucesso mais recente segue-se ao número recorde de nomeações da Yili em oito categorias no World Food Innovation Awards 2020, em fevereiro de 2020, e no World Dairy Innovations Awards 2020, realizado em junho de 2020, um reconhecimento da excelência e da inovação na indústria global de alimentos e laticínios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246814/Yili_Group.jpg

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group