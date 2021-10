Yili devient le principal actionnaire d'Ausnutria et accélère le développement de ses produits de nutrition et de ses préparations à base de lait de chèvre

BEIJING, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 27 octobre, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (« Yili Group » ou « Yili »), le plus grand producteur laitier d'Asie, a annoncé qu'il avait pris des parts dans le géant des préparations à base de lait de chèvre Ausnutria Dairy Co. Ltd. (« Ausnutria Dairy » ou « Ausnutria ») et est devenu son principal actionnaire. Il s'agit de la plus grande opération de fusion et d'acquisition de ces dernières années dans l'industrie laitière chinoise.