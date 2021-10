Yili wird größter Anteilseigner von Ausnutria und beschleunigt damit die Entwicklung von Ziegenmilchnahrung und Ernährungsprodukten

PEKING, 29. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Am 27. Oktober gab die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. („Yili Group" oder „Yili"), der größte Molkereiproduzent Asiens, bekannt, dass er eine Beteiligung an dem Ziegenmilchnahrungsriesen Ausnutria Dairy Co. Ltd. („Ausnutria Dairy" oder „Ausnutria") übernommen hat und dessen größter Aktionär geworden ist. Dies war der größte M&A-Deal in der chinesischen Milchwirtschaft in den letzten Jahren.