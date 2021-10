-Yili se convierte en el mayor accionista de Ausnutria, acelerando su desarrollo de fórmulas de leche de cabra y productos de nutrición

BEIJING, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 27 de octubre, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. ("Yili Group" o "Yili"), el mayor productor de lácteos de Asia, anunció que había tomado una participación en el gigante de la leche de cabra Ausnutria Dairy Co. Ltd. ("Ausnutria Dairy" o "Ausnutria") y se convirtió en su mayor accionista. Se trata de la mayor operación de fusiones y adquisiciones de la industria láctea de China en los últimos años.