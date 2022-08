Yili reste la marque de produits laitiers la plus précieuse au monde dans le rapport 2022 de Brand Finance

HUHHOT, Chine, 14 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 10 août, Brand Finance, le principal cabinet de conseil en stratégie et évaluation de marques au monde, a publié son rapport Food & Drink 2022, identifiant les marques les plus précieuses et les plus fortes dans les industries de l'alimentation et des boissons. Yili a été reconnue comme la marque laitière la plus précieuse au monde, conservant ainsi sa position de leader dans l'industrie laitière mondiale.

La marque d'une société fait partie des actifs incorporels les plus précieux qu'elle détient. Alors que la pandémie de la COVID-19 a constitué un défi majeur pour le marché mondial des produits laitiers, Yili a tout de même maintenu une forte croissance de la valeur de sa marque, l'augmentant de 10 % pour atteindre 10,6 milliards de dollars et prolongeant son avance dans le classement. Cette croissance a été attribuée aux solides performances commerciales et à la valeur sociale de la société.

La valeur commerciale augmente régulièrement

La capitalisation boursière de Yili a été multipliée par 553 depuis son introduction en bourse en 1996, passant de 421 millions de RMB (62,5 millions de dollars) à 232,8 milliards de RMB (34,56 milliards de dollars) en 2022. Elle est restée l'un des cinq premiers producteurs laitiers au monde pendant trois années consécutives, avec un revenu annuel dépassant les 100 milliards RMB (14,85 milliards de dollars) l'année dernière. Au fil des ans, Yili a maintenu une croissance constante de ses activités, générant des rendements solides et attrayants pour les investisseurs. Depuis l'introduction en bourse, l'entreprise a émis 22 fois des dividendes pour un total de 36,59 milliards de RMB (5,43 milliards de dollars), ce qui en fait une cible privilégiée pour les investisseurs en actions de valeur A.

Yili vise à favoriser le développement industriel en se concentrant sur les grappes industrielles modernes. L'entreprise a établi plusieurs grappes industrielles laitières contemporaines en Mongolie intérieure, au Ningxia, au Gansu, au Heilongjiang, au Henan, au Shandong et au Hebei, entre autres. La Yili Future Intelligence and Health Valley, connue sous le nom de « Dairy Silicon Valley », abrite les plus grandes bases de production intelligentes au monde pour le lait liquide et les préparations pour nourrissons, avec le plus haut niveau de numérisation de l'industrie et les technologies les plus avancées. Le Centre national d'innovation technologique pour les produits laitiers (NCTID) et le Centre national de métrologie et d'essai des produits laitiers se sont également installés dans la vallée.

La valeur sociale stimule le développement durable

La valeur commerciale et la valeur sociale sont inextricablement liées. Yili a intégré la durabilité dans les stratégies de l'entreprise et a pris des initiatives actives pour créer de la valeur sociale. L'entreprise est à l'avant-garde de la conservation de l'énergie, de la réduction des émissions et d'autres pratiques innovantes de réduction du carbone. En outre, Yili travaille avec ses partenaires pour créer un avenir plus durable en menant des initiatives dans des domaines tels que la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité, la santé des jeunes, la réduction de la pauvreté et les secours en cas de catastrophe.

En 2022, Yili s'est engagée à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne industrielle d'ici 2050. Elle a également lancé la première série de produits laitiers à zéro carbone net de Chine, comprenant du lait, des yaourts, du lait en poudre biologique et des crèmes glacées. Yili suit une voie de développement verte, à faible émission de carbone et circulaire en construisant des fermes vertes intelligentes, en promouvant l'agriculture intégrée et en menant d'autres initiatives. En termes de fabrication écologique, la marque Satine de Yili utilise des emballages certifiés FSC pour tous ses produits. La marque s'engage à promouvoir une consommation verte et des styles de vie sains.

« La perspicacité de Yili quant à l'effet de la pandémie de la COVID-19 par la promotion des avantages de sa marque pour la santé et la réactivité de sa chaîne d'approvisionnement lui permet d'atteindre plus de 2 milliards de consommateurs dans le monde, ce qui a entraîné une augmentation de 23 % de la valeur de la marque depuis le début de la pandémie en 2020 », note le rapport de Brand Finance. Ses innovations technologiques et de produits axées sur le consommateur contribuent également au succès de la marque et alimentent la croissance de la Société. En tant que marque de produits laitiers ayant le plus de valeur au monde, Yili s'efforce de réaliser une croissance robuste de l'entreprise et de stimuler un développement industriel de haute qualité en créant une valeur commerciale et sociale.

(1 $ ≈ 6,74 RMB)

