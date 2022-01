Yili tient son assemblée annuelle en ligne - Plus de RMB 1,2 milliard d'incitations pour les employés en 2021

Pan Gang, président du conseil d'administration et président de Yili Group, a déclaré : « Avec l'amour d'une vie saine, nous continuerons à apporter plus de produits de nutrition et de santé aux clients du monde entier par une innovation continue, et à apporter chaleur et amour aux personnes dans le besoin en faisant le bien. Avec l'amour de notre carrière, nous laisserons notre personnel ressentir davantage de sentiment d'accomplissement et de bonheur en les aidant à se développer, nous nous joindrons à nos partenaires de la chaîne industrielle pour ouvrir une ère de plus grande prospérité en continuant à aller de l'avant. »

La croissance rapide de Yili profite à ses employés

Avec des efforts continus pour soutenir le développement professionnel de ses employés, Yili a mis en place un système couvrant la culture des talents et la prise en charge des employés. Ce système fournit une plateforme efficace pour le développement individuel des employés, des ressources de formation étendues et un mécanisme de récompense bien développé.

Plus de 100 prix ont été décernés lors de cette réunion à des employés et des équipes exceptionnels, en reconnaissance de leurs réalisations en matière de culture des talents, de mise en place de processus, de production sûre, de gestion de la qualité et d'innovations. En plus du salaire de base et de la rémunération au mérite, Yili a fourni plus de RMB 1,2 milliard d'incitations aux employés tout au long de 2021.

Yili s'attache également à offrir des parcours professionnels diversifiés à ses employés. Rien que l'année dernière, elle a offert des possibilités de croissance et de développement à plus de 2 000 employés.

Yili favorise la prospérité commune tout au long de la chaîne industrielle

En tant que l'un des cinq principaux acteurs de l'industrie laitière mondiale, Yili a poursuivi sa mise à niveau technologique et encouragé les chaînes de valeur dans l'industrie afin de faciliter le développement continu de ses partenaires en amont et en aval, tant sur le plan technologique que financier.

Yili a également aidé plus de cinq millions de producteurs laitiers à augmenter leurs revenus et à améliorer leurs moyens de subsistance. Au 31 décembre 2021, Yili avait investi RMB 90 milliards dans le financement de 8 590 de ses partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle, avec RMB 7,596 milliards prolongés en 2021.

Dans le but de construire conjointement l'écosystème de santé mondial et de servir les consommateurs du monde entier, Yili a investi environ RMB 100 millions pour récompenser ses concessionnaires exceptionnels lors de la Top Partners Conference 2022. Actuellement, Yili s'est associé à des partenaires dans 33 pays sur les cinq continents.

Yili soutient le bien-être public pour aider à améliorer la vie des gens

Au fil des ans, Yili a toujours assumé ses responsabilités sociales. À la fin de l'année 2021, le projet « Yili Nutrition 2030 » avait couvert 12 000 écoles chinoises, avec un investissement total de plus de RMB 92 millions, bénéficiant à près de 700 000 enfants. En outre, dans le but d'assurer la sécurité des enfants, le projet « Yili Ark » avait couvert 25 provinces et villes du pays, bénéficiant à 300 000 enfants, enseignants et parents.

Yili s'est également engagée à promouvoir le développement d'une chaîne industrielle verte. Yili a récemment reçu une déclaration de vérification de neutralité carbone de la part de Bureau Veritas, ce qui constitue la première vérification de ce type dans l'industrie laitière locale. Ses pratiques de pointe en matière de réduction des émissions maximales et de neutralité carbone ont également été présentées comme la seule étude de cas du secteur de l'alimentation et de l'agriculture dans l'étude Corporate Net Zero Pathway du Pacte mondial des Nations unies.

