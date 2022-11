YourBio Health leverer overlegen metode til hjemmetest af AMH-hormon

TAP® II-enheden giver overlegen korrelation og færre falske positive svar set i forhold til DBS ADx 100-kortet samt en patientoplevelse, som patienterne i væsentlig grad foretrækker i forhold til venepunktur

BOSTON, 3. november 2022 /PRNewswire/ -- YourBio Health, Inc., og Turtle Health, Inc., har idag annonceret, at TAP® II-enheden, når den anvendes som en del af Turtle Healths laboratorieudviklede hjemmetest, på pålidelig vis kan levere samme resultater som venepunktur på klinik i henhold til en forsøg publiceret i Reproductive Biology and Endocrinology. Studiet, der blev udført med 41 kvinder i den reproduktive alder og betalt af Turtle Health, sammenlignede tre blodprøvetagningsmetoder: TAP II-enheden anvendt af patienten med Turtle Healths instruktioner og emballage, ADx-kortet anvendt af patienten med instruktioner fra producenten af ADx-kortet og venepunktur udført af kvalificeret personale med erfaring i blodprøvetagning.

Patienterne foretrak TAP® II-enheden i væsentlig grad med statistisk overlegen patientoplevelse målt hjælp af Net Promoter Score (NPS) både i forhold til ADx-kortet og venepunktur. En vigtig pointe var, at korrelationen med venepunktur var høj, hvilket indikerer, at måling i hjemmet kan give sammenlignelig information. Falske positiv-svar var markant reduceret i forhold til ADx-kortet.

Denne nye tilgang til vurdering af evnen til at måle niveauet af AMH-hormon (anti-müllersk hormon) hos kvinder i kombination med andre former for tests, gør, at kvinder og familier, som har udskudt at skabe en familie, "føler, at de har mere magt over situationen, er mere begejstrede, bedre forberedte og mindre nervøse eller forvirrede i forhold til deres fertilitetsstatus."

"Vi er meget tilfredse med at have opnået ligeværdige resultater, og meget glade for at have været en del af en familieskabelsesproces, der giver deltagerne magt over deres situation. Vore teknologi fjerner hindringer for indsamling af blod ved at fjerne behovet for at få en tid til prøvetagning og transportere sig frem og tilbage fra en klinik, og med at fjerne den smerte og frygt, som er forbundet med blodprøvetagning i fingre og i øvrigt. Ud over at give bedre resultater end ADx-kortet kan vi levere bedre sundhedsdata for flere patienter," siger Harry Wilcox, Executive Chairman og CEO for YourBio Health.

"Vi glæder os særligt over, at der er så få falske positive svar," sagde Amy Zwanziger, CEO for Turtle Health, i en kommentar. "Kvinder skal ikke udsættes for den nervøsitet, der følger af et falsk positivt svar, som forbindes med andet udstyr på markedet. TAP® II findes som en del af Turtle Healths hjemmefertilitetssæt, der er tilgængeligt på turtlehealth.com i udvalgte stater."

Om YourBio Health

YourBio Health fjerner hindringer for blodprøvetagning ved at sørge for, at blodprøvetagning fra patient kan foretages hvor som helst uden den smerte, der er forbundet med en fingerblodprøve eller en traditionel blodprøve. Vi gør det muligt at decentralisere kliniske prøver og adgang til virksomheder, der tilbyder wellness-prøver til forbrugere med TAP II-blodprøveenheden. Den er så at sige smertefri, nem at bruge og gør, at man kan indsamle blodprøver hvor som helst – på klinik eller derhjemme. Understøttet af de seneste videnskabelige resultater, databehandlingsteknologi og certificerede centrallaboratorier kan vi garantere resultater, der er blandt de bedste i klassen. Få mere at vide på www.yourbiohealth.com

YourBio Health er grundlagt af Flagship Pioneering, som udtænker, skaber, finder ressourcer til og udvikler bioplatformvirksomheder, der er de første inden for deres respektive kategori, til at transformere menneskers helbred og bæredygtighed. Siden lanceringen i 2000 har virksomheden via sin enhed Flagship Labs appliceret sin unikke hypotesedrevne innovationsproces til at skabe og udvikle flere end 100 virksomheder med basis i videnskaben, hvilket har skabt samlede værdier på over 100 mia. USD.

Om Turtle Health

Turtle Health er en klinik, der vurderer fertilitet i hjemmet. Vi giver adgang til et komplet hjemmetestsæt, som udskrives af en kliniker. En kliniker vurderer patientens endelige fertilitetsrapport. Vi gør det muligt for patienter at få adgang til fertilitetslæger, uden at patienterne forlader hjemmet. Få mere at vide på turtlehealth.com.

