YourBio Health tarjoaa ylivoimaisen menetelmän seerumin anti-Mulleriaaniseen hormonitestaukseen kotona

TAP® II -laite korreloi huippulaadukkaasti ja tuottaa vähemmän vääriä positiivisia tuloksia verrattuna DBS ADx 100 -korttiin ja merkittävästi suonensisäistä pistosta paremman kokemuksen.

BOSTON, 3. marraskuuta 2022 /PRNewswire/ -- YourBio Health, Inc. ja Turtle Health, Inc. ilmoittivat tänään, että kun TAP® II -laitetta käytetään osana Turtle Healthin laboratoriotestiä, se voi tuottaa luotettavasti samanlaisia tuloksia kuin kliininen laskimopunktio. Tutkimusraportti julkaistiin Reproductive Biology and Endocrinology -lehdessä. Tutkimuksessa, johon osallistui 41 hedelmällisessä iässä olevaa naista ja jonka sponsoroi Turtle Health, verrattiin kolmea verinäytteenottotapaa: TAP II -laitetta, jonka potilas otti itse Turtle Healthin ohjeiden ja pakkauksen mukaisesti, ADx-korttia, jonka potilas otti itse ADx:n valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja laskimopistosta, jonka suoritti pätevä flebotomisti.

Potilaat pitivät TAP® II -laitetta huomattavasti parempana ja saivat tilastollisesti paremman potilaskokemuksen Net Promoter Score (NPS) -mittarilla mitattuna verrattuna sekä ADx-korttiin että laskimopistoon. Huomionarvoista on, että korrelaatio laskimopunktion kanssa oli korkea, mikä osoittaa, että kotona tehtävällä mittauksella voidaan saada samanlaista tietoa. Väärät positiiviset tulokset vähenivät merkittävästi ADx-kortin käyttöön verrattuna.

Tämä uudenlainen lähestymistapa, jolla arvioidaan kykyä mitata naisten AMH-tasoja yhdessä muiden testien kanssa, antaa naisille ja perheille, jotka lykkäävät perheen perustamista, mahdollisuuden "tuntea olonsa voimaantuneemmaksi, innostuneemmaksi, valmistautuneemmaksi ja vähemmän ahdistuneemmaksi tai hämmentyneemmäksi hedelmällisyystilanteensa suhteen".

"Olemme uskomattoman tyytyväisiä vertailutuloksiin ja innoissamme siitä, että olemme olleet osa voimaannuttavaa perheen perustamista. Teknologiamme poistaa verinäytteenoton esteet poistamalla tarpeen varata aika verinäytteenottoon ja matkustaa verinäytteenottokeskukseen sekä välttämällä sormenpistooleihin ja verinäytteenottoon liittyvää kipua ja pelkoa. Sen lisäksi, että pystymme tuottamaan ADx-korttia parempia tuloksia, pystymme toimittamaan parempia terveystietoja useammalle potilaalle", sanoi Harry Wilcox, YourBio Healthin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

"Olemme erityisen tyytyväisiä väärien positiivisten tulosten puuttumiseen", kommentoi Turtle Healthin toimitusjohtaja Amy Zwanziger. "Kenenkään naisen ei pitäisi joutua kärsimään siitä ahdistuksesta, jonka väärät positiiviset tulokset aiheuttavat ja joita voi liittyä muihin markkinoilla oleviin laitteisiin. TAP® II on saatavilla osana Turtle Healthin kotihedelmällisyyskonsultointia, joka on saatavilla osoitteessa turtlehealth.com tietyissä Yhdysvaltojen osavaltioissa."

Tietoja YourBio Health -palvelusta

YourBio Health poistaa verinäytteenoton esteet, sillä sen avulla potilaan verinäyte voidaan kerätä mistä tahansa paikasta ilman sormeen tehtävän piston aiheuttamaa kipua tai perinteisen verinäytteenoton tarvetta. Innovatiivisen TAP II -verenkeräyslaitteen avulla mahdollistamme kliinisten tutkimusten hajauttamisen ja pääsyn yrityksille, jotka tarjoavat kuluttajille hyvinvointitestejä. Testaus on lähestulkoon kivutonta ja helppoa, ja se mahdollistaa verinäytteen ottamisen missä tahansa ympäristössä – kliinisessä tai kotona. Uusimman tieteellisen tiedon, tiedonhallintateknologian ja sertifioitujen keskuslaboratorioiden avulla takaamme luokkansa parhaat testitulokset. Lue lisää osoitteesta www.yourbiohealth.com

YourBio Healthin perusti Flagship Pioneering, joka suunnittelee, luo, tukee ja kehittää luokkansa parhaita bioplatform-yrityksiä terveydenhuollon ja kestävyyden kehittämiseksi. Vuonna 2000 tapahtuneen perustamisensa jälkeen yritys on Flagship Labs -yksikkönsä kautta soveltanut ainutlaatuista hypoteesipohjaista innovaatioprosessiaan yli 100 tieteellisen yrityksen perustamiseen ja edistämiseen, mikä on tuottanut yli 100 miljardin dollarin kokonaisarvon.

Tietoja Turtle Healthistä

Turtle Health on kotikäyttöistä hedelmällisyyden arviointia tarjoava klinikka. Tarjoamme pääsyn täydellisiin, lääkärin määräämiin kotitesteihin. Lääkäri myös tarkistaa potilaan lopullisen hedelmällisyysraportin. Annamme potilaillemme mahdollisuuden hyödyntää lisääntymiseen erikoistuneita endokrinologien osaamista poistumatta koskaan kodeistaan. Lue lisää osoitteesta turtlehealth.com.

