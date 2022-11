YourBio Health levert superieure methode voor thuistest Anti-Muller-Hormoon uit serum

Het TAP® II-apparaat levert een superieure correlatie en minder fout-positieve resultaten dan de DBS ADx 100-kaart en een ervaring die duidelijk de voorkeur geniet boven venapunctie.

BOSTON, 3 november 2022 /PRNewswire/ -- YourBio Health, Inc., en Turtle Health, Inc. hebben vandaag aangekondigd dat het TAP® II-apparaat, bij gebruik als onderdeel van de in het laboratorium ontwikkelde thuistest van Turtle Health, betrouwbare resultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met venapunctie in de kliniek, volgens een onderzoek dat is gepubliceerd in Reproductive Biology and Endocrinology. De studie, uitgevoerd bij 41 vrouwen in de reproductieve leeftijd en gesponsord door Turtle Health, vergeleek drie manieren van bloedafname: het TAP II-apparaat, zelf toegediend door de patiënt met instructies en verpakking van Turtle Health, de ADx-kaart, zelf toegediend door de patiënt met instructies van de ADx-fabrikant, en venapunctie uitgevoerd door een gekwalificeerde bloedafnemer.

Patiënten gaven duidelijk de voorkeur aan het TAP® II-apparaat met een statistisch superieure patiëntenervaring, zoals gemeten door de Net Promoter Score (NPS), vergeleken met zowel de ADx-kaart als venapunctie. Belangrijk is dat de correlatie met venapunctie hoog was, wat erop wijst dat thuismetingen vergelijkbare informatie kunnen opleveren. Het aantal fout-positieven was aanzienlijk lager dan bij gebruik van de ADx-kaart.

De procedure om AMH-niveaus te meten bij vrouwen, in combinatie met andere tests, werd dus op een nieuwe manier benaderd. Vrouwen en gezinnen die het stichten van een gezin uitstellen, voelen hierdoor "gesterkt, verheugd en voorbereid, en minder angstig of verward over hun vruchtbaarheid".

"We zijn ongelooflijk blij met de head-to-head resultaten, en verheugd dat we mensen kunnen sterken in hun aanpak van gezinsplanning. Onze technologie vergemakkelijkt bloedafname: planning en verplaatsing naar een afnamepunt zijn niet langer nodig. Ook de pijn van en de angst voor vingerprikken en andere manieren van bloedaftapping worden vermeden. We leveren niet alleen betere resultaten dan de ADx-kaart, maar kunnen ook betere gezondheidsgegevens verstrekken over meer patiënten", aldus Harry Wilcox, uitvoerend voorzitter en CEO van YourBio Health.

"Wij zijn bijzonder verheugd dat er geen fout-positieven zijn", aldus Amy Zwanziger, de CEO van Turtle Health. "Geen enkele vrouw zou te maken mogen krijgen met de bezorgdheid die gepaard gaat met een fout-positief resultaat door gebruik van andere apparaten die in de handel zijn. De TAP® II is beschikbaar als onderdeel van Turtle Health's vruchtbaarheidsraadpleging aan huis, en is verkrijgbaar op turtlehealth.com in een aantal staten."

Over YourBio Health

YourBio Health vergemakkelijkt bloedafname doordat een bloedstaal van een patiënt op elke plek kan worden genomen, zonder de pijn van een vingerprik of een traditionele flebotomie of bloedaftapping. Het innovatieve TAP II-bloedafnameapparaat maakt decentralisatie van klinische proeven mogelijk en geeft toegang tot bedrijven die gezondheidstest voor consumenten aanbieden. Het is vrijwel pijnloos, gebruiksvriendelijk en maakt de afname van een bloedmonster in elke omgeving mogelijk - klinisch of thuis. Gesteund door de nieuwste wetenschap, gegevensbeheertechnologie en gecertificeerde centrale laboratoria, garanderen wij de beste testresultaten. Meer informatie vindt u op www.yourbiohealth.com

YourBio Health is opgericht door Flagship Pioneering dat first-in-category bioplatformbedrijven bedenkt, creëert, financiert en ontwikkelt, die op een heel andere manier kijken naar menselijke gezondheid en duurzaamheid. Sinds de oprichting in 2000 heeft het bedrijf, via zijn Flagship Labs unit, zijn unieke hypothese-gedreven innovatieproces toegepast om meer dan 100 wetenschappelijke ventures op te zetten en te bevorderen, wat resulteerde in een totale waarde van meer dan 100 miljard dollar.

Over Turtle Health

Turtle Health is een kliniek voor vruchtbaarheidsonderzoek aan huis. Wij bieden toegang tot een complete set thuistesten, voorgeschreven door een klinisch medicus. Een klinisch medicus bekijkt het definitieve vruchtbaarheidsrapport van de patiënt. Wij bieden patiënten van thuis uit toegang tot reproductieve endocrinologie. Meer informatie vindt u op turtlehealth.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872674/YBH_Logo_Corporate_Logo_Navy_Blue_Logo.jpg

SOURCE YourBio Health