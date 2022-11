YourBio Health leverer en overlegen metode for hjemmetesting av antimüllerhormon i serum.

TAP® II-enheten leverer overlegen samvariasjon og færre falske positiver sammenlignet med DBS ADx 100-kortet og er en betydelig foretrukket opplevelse fremfor venepunktur.

BOSTON, 3. november 2022 /PRNewswire/ -- YourBio Health, Inc., og Turtle Health, Inc., kunngjorde i dag at ifølge en studie kan TAP® II-enheten, når den brukes som en del av Turtle Healths laboratorieutviklede hjemmetest, gi pålitelige resultater som ligner på venepunktur man tar på en klinikk. Studien er publisert i tidsskriftet Reproductive Biology and Endocrinology. Studien ble utført på 41 kvinner i reproduktiv alder og den ble sponset av Turtle Health. Studien sammenlignet tre metoder for blodinnsamling: TAP II-enheten utført av pasienten selv med Turtle Health-instruksjoner og emballasje, ADx-kortet, utført av pasienten selv med ADx-produsentens instruksjoner, og venepunktur utført av en kvalifisert flebotomist.

Med en statistisk overlegen pasientopplevelse målt av Net Promoter Score (NPS), ble TAP® II-enheten betydelig foretrukket av pasientene fremfor både Adx-kortet og venepunktur. Det viktige er at samvariasjonen med venepunktur var høy, noe som indikerer at måling hjemme kan gi lignende informasjon. Falske positiver ble betydelig redusert i forhold til Adx-kortet.

Denne nye tilnærmingen for å vurdere evnen til å måle AMH-nivåer på kvinner, kombinert med andre tester, får kvinner og familier som utsetter familieforøkelse til «å føle seg mer myndiggjort, spente, forberedte og mindre nervøse og forvirrede i forhold til egen fertilitetsstatus.»

«Vi er utrolig fornøyd med de direkte resultatene og er begeistret over å ha vært en del av å styrke familieforøkelser. Teknologien vår eliminerer barrierer knyttet til blodinnsamling ved å fjerne behovet for å måtte planlegge en blodprøve og dra til et legesenter/klinikk og ved å unngå smerten og frykten fra fingerstikk og flebotomi. I tillegg til å produsere overlegne resultater i forhold til Adx-kortet kan vi også levere bedre helsedata til flere pasienter.» sa Harry Wilcox, styreleder og administrerende direktør i YourBio Health.

«Vi er spesielt glade for å se mangelen på falske positiver», kommenterte Amy Zwanziger, administrerende direktør i Turtle Health. «Ingen kvinne skal måtte håndtere angsten som følger av falske positiver, noe som kan være assosiert med andre enheter på markedet. TAP® II er tilgjengelig som en del av Turtle Healths fertilitetskonsultasjon i hjemmet, og tilgjengelig på turtlehealth.com i utvalgte stater."

Om YourBio Health

YourBio Health eliminerer barrierer for blodinnsamling ved å tillate at en pasientblodprøve kan tas fra et hvilket som helst sted uten smerten fra et fingerstikk eller behov for tradisjonell flebotomi. Vi muliggjør desentralisering av kliniske studier og tilgang til selskaper som tilbyr velværetesting for brukere med den innovative TAP II-blodprøveenheten. Den er praktisk talt smertefri, enkel å bruke og gjør det mulig å ta en blodprøve i alle miljøer – klinisk eller hjemme. Støttet av den nyeste vitenskapen, databehandlingsteknologi og sertifiserte sentrale laboratorier, garanterer vi de beste testresultatene. Les mer på www.yourbiohealth.com

YourBio Health ble grunnlagt av Flagship Pioneering, som unnfanger, skaper ressurser og utvikler førstekategoriske bioplattformselskaper for å forandre menneskers helse, og bærekraft. Siden lanseringen i 2000 har firmaet, gjennom sin Flagship Labs-enhet, brukt sin unike hypotesedrevne innovasjonsprosess for å starte og fremme mer enn 100 vitenskapelige satsinger. Dette har resultert i over 100 milliarder dollar i samlet verdi.

Om Turtle Health

Turtle Health er en klinikk for fertilitetsvurdering i hjemmet. Vi gir tilgang til et komplett sett med hjemmetesting, foreskrevet av en kliniker. En kliniker gjennomgår pasientens endelige fertilitetsrapport. Vi gjør det mulig for pasienter å få tilgang til reproduktive endokrinologer uten å måtte forlate hjemmene sine. Les mer på turtlehealth.com.

