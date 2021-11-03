Yutong предлагает инициативу по достижению нулевых выбросов к 2050 г. перед началом COP26

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Yutong Bus

Nov 03, 2021, 01:10 ET

Yutong предлагает инициативу по достижению нетто-нулевых выбросов к 2050 году в преддверии начала конференции COP26 в рамках экологического предложения о содействии миру в достижении целевых показателей по углеродным выбросам

McGill и Pelican совместно с Yutong обеспечат автобусное сообщение с нулевыми выбросами, начиная с первого дня конференции COP26 в Глазго

ЛОНДОН, 3 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus Co., Ltd. (далее "Yutong", SHA: 600066) опубликовала свое предложение по достижению нетто-нулевых выбросов к 2050 году в ходе подготовки к конференции COP26, которая будет проходить с 31 октября по 12 ноября в Глазго, где 55 автобусов производства Yutong с нулевым уровнем выбросов будут включены в систему автобусного сообщения Глазго с целью обеспечения быстрых и экологически чистых перевозок для местных жителей. Британская компания Pelican Bus & Coach, являющаяся импортером городских и междугородных автобусов и ведущим местным оператором общественного транспорта, совместно с Международной ассоциацией общественного транспорта изучает новые способы экономии энергии и сокращения углеродных выбросов в сфере общественного транспорта.

McGill's and Pelican partner with Yutong to offer zero-emission shuttle service starting from day one of COP26 in Glasgow.
McGill's and Pelican partner with Yutong to offer zero-emission shuttle service starting from day one of COP26 in Glasgow.

Этот парк автобусов, эксплуатируемый авторитетным частным оператором городских и междугородных автобусных перевозок в Великобритании – McGill, состоит из 55 электробусов E12 производства Yutong, оснащенных самым современным функционалом, рассчитанным на британских водителей и пассажиров. Внутри специализированные электробусы оснащаются разработанной компанией Yutong системой шумоподавления NVH, эргономичными сиденьями и лучшей в отрасли системой аккумуляторных батарей, что обеспечивает комфортное и безопасное движение без посторонних шумов.

«Урбанизация повысит спрос на экологически чистый транспорт по всему миру в процессе преодоления высоких выбросов от частных транспортных средств, составляющих около трех четвертей всех выбросов CO2 от городского пассажирского транспорта, — заявил руководитель подразделения по устойчивому развитию международной ассоциации общественного транспорта Филип Тёрнер (Philip Turner) в ходе церемонии передачи транспортных средств. — Общественный транспорт является наиболее эффективным способом повышения рационализации передвижений, энергосбережения и сокращения выбросов», что отвечает концепции экологичного общественного транспорта, за которую активно выступает компания Yutong.

«Yutong принимает на себя ведущую роль в содействии Китаю и всему миру в достижении целевых показателей выбросов путем реализации первой инициативы по обеспечению нетто-нулевых выбросов в китайском автобусном секторе. В ней подчеркивается приверженность таким технологическим инновациям, как новая энергетика и автономное вождение, в целях ускорения исследований и разработок, производства, продвижения на рынки и применения интеллектуальных коммерческих транспортных средств с нулевыми углеродными выбросами, — заявил руководитель подразделения зарубежной дистрибуции компании Yutong Кент Чан (Kent Chang). — Мы продолжим предпринимать усилия, направленные на содействие преобразованию интеллектуального производства, ускорение реализации экологически чистой отраслевой цепи коммерческих транспортных средств и пропаганде культуры общественного транспорта».

Более подробная информация представлена на сайте компании Yutong Bus.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1675059/Yutong_Bus.jpg 

Related Links

https://en.yutong.com/

SOURCE Yutong Bus

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