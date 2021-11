Yutong annonce une initiative de carboneutralité d'ici 2050 à l'approche de la COP26 dans l'optique de contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions

Exploité par McGill, un opérateur privé de bus et de cars bien établi au Royaume-Uni, le parc de bus compte 55 bus E12 100 % électriques de Yutong ayant une multitude de caractéristiques de pointe adaptées aux conducteurs et aux passagers britanniques. À l'intérieur, les bus électriques spécialement conçus pour l'occasion sont dotés de sièges ergonomiques , d'un système de batterie de pointe ainsi que de la technologie de réduction du bruit NVH de Yutong de sorte à offrir une expérience de conduite confortable, sûre et silencieuse.

Durant la cérémonie de livraison, Philip Turner, responsable du développement durable auprès de l'Union internationale des transports publics, a déclaré : « L'urbanisation va faire augmenter la demande de moyens de transport durables dans le monde entier, car ils peuvent contribuer à réduire les émissions élevées des véhicules privés, qui représentent près de trois quarts des émissions de CO 2 provenant du transport urbain de passagers. Les transports en commun sont le moyen le plus efficace d'améliorer l'efficacité des déplacements, la préservation de l'énergie et la réduction des émissions. » Et c'est là que la vision des transports en commun écologiques de Yutong entre en jeu.

« Grâce à son initiative de carboneutralité, qui est la toute première dans l'industrie chinoise des bus, Yutong va aider la Chine et le reste du monde à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Cette initiative a pour objectif de mettre l'accent sur les innovations technologiques, comme les véhicules à énergie nouvelle et la conduite autonome, pour accélérer la recherche, le développement, la fabrication, et la promotion et la mise en circulation de véhicules commerciaux intelligents et zéro émission, a déclaré Kent Chang, directeur des ventes et de la distribution de Yutong Overseas. Nous allons poursuivre nos efforts pour promouvoir le passage à une production intelligente et la culture des transports en commun et pour accélérer la création d'un secteur de véhicules commerciaux respectueux de l'environnement. »

