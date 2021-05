Zalando lance une nouvelle campagne estivale, les activistes de l'optimisme

Lancée le 23 mai sur tous les marchés de Zalando, la campagne « les activistes de l'optimisme » fournit aux gens une tribune pour libérer leurs sentiments, embrasser la positivité et répandre la joie. Elle est composée de 22 vidéos de preneurs d'action positive, toutes créées comme 15 courts-métrages sociaux secondes, qui ont ensuite été tissées ensemble dans une publicité télévisée dynamique. La vidéo de la campagne est accompagnée d'une série d'images fixes de créateurs européens qui représentent la positivité à leur manière. Prise individuellement par le photographe espagnol Jorde Perez Ortiz, chaque image est superposée à la déclaration audacieuse : « Activistes de l'optimisme ». Sur les réseaux sociaux, 11 activistes positifs, dont l'influenceuse néerlandaise et modèle Rianne Meijer et la danseuse française Salif Gueye, connue pour sa création de contenu optimiste, donnent vie à la campagne.

Le lancement de la campagne sera soutenu par une initiative de marketing 360° - le « Festival Of Optimism », qui sera une série d'événements et de moments éphémères à travers l'Europe conçus pour encourager les gens à sourire, à danser et à chanter, en culminant dans une célébration virtuelle de la convivialité le 21 juin, le plus long jour de l'année.

« Après une année de confinement, pour notre campagne estivale de 2021, nous voulions célébrer la saison de l'espoir et de l'optimisme en faisant sourire les gens et en leur offrant une tribune pour exprimer leur optimisme librement », commente Ralph Rijks, vice-président du marketing mondial de Zalando, « Nous définissons l'activiste de l'optimisme à travers les gens qui apportent la joie aux autres et à eux-mêmes - que ce soit une chanson, une danse, ou un tutoriel de maquillage innovant sur Tik Tok, ce sont ces petits actes optimistes qui nous relient et répandent la joie. La campagne donne vie à notre vision globale de 2021 qui consiste à transformer l'optimisme en action positive (pour soi et pour les autres) grâce à la joie de vivre ». La campagne donne vie à notre vision globale de 2021 qui consiste à transformer l'optimisme en action positive (pour soi et pour les autres) grâce à la joie de vivre ».

Le casting des 11 « activistes de l'optimisme » a été réalisé entièrement à travers les médias sociaux, centré sur le contenu et les activités des créateurs qui ont dépeint le message de la campagne, la portée et la taille de la plate-forme de médias sociaux du créateur se révélant alors secondaire. Le film met en vedette des créateurs positifs et talentueux, dont la danseuse, Salif Gueye, qui est reconnue pour son style de danse enjouée dans les rues de Paris ; l'influenceuse néerlandaise et mannequin, Rianne Meijer, qui est connue pour ses images corporelles authentiques et confiantes sur les médias sociaux ; et le modèle et auteure, Naomi Shimanda qui embrasse la positivité à travers la mode.

Le long métrage optimiste de TVC est tourné par la réalisatrice londonienne Lucy Luscombe, qui a récemment fait partie du top 100 mondial des créateurs de Dazed et mis en scène la chanson Show Me Love de Robin S. La campagne prendra vie dans de nombreux formats : à partir de photos prises par Jorge Perez Ortiz, DOOH, des canaux sociaux appartenant aux divers acteurs de cette campagne, des annonces « d'écoute positive » sur Spotify, et des affiches sauvages et des fresques colorées sur les marchés clés. La campagne 360° a été créée en collaboration avec l'agence de création Kolle Rebbe.

*Toutes les images ont été tournées conformément aux directives gouvernementales relatives à la COVID-19, spécifiques à chaque pays au moment de l'enregistrement. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place sur tous les lieux de tournage à travers le monde pour le respect des mesures de sécurité de COVID.

À propos de Zalando :

Zalando ( https://corporate.zalando.com ) est la première plate-forme en ligne en Europe pour la mode et le style de vie. Fondée à Berlin en 2008, la société propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté à plus de 42 millions de clients actifs sur 17 marchés. L'assortiment de marques internationales varie de noms mondialement connus aux labels locaux. Notre plate-forme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant qu'entreprise technologique la plus à la mode d'Europe, nous nous efforçons de trouver des solutions numériques pour chaque aspect du parcours de la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs importants de l'histoire de Zalando. Notre objectif est d'être le point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact positif net sur les personnes et la planète.

À PROPOS DE KOLLE REBBE :

Depuis plus de 25 ans, Kolle Rebbe est l'une des agences de communication les plus créatives en Allemagne, où les stratèges, les créatifs et les spécialistes de toutes les disciplines développent des solutions de communication intégrées à travers les médias et les frontières des pays. 280 personnes de 20 pays conçoivent également des produits originaux et soutiennent des start-up au cœur de l'emblématique Speicherstadt de Hambourg. Kolle Rebbe fait partie d'Accenture Interactive, la plus grande agence numérique au monde, depuis 2018.

À PROPOS DE LUCY LUSCOMBE

Née à Londres, Lucy a étudié à Central St Martins avant de s'imposer rapidement comme une personne à surveiller. Lucy a reçu un certain nombre de distinctions prestigieuses, notamment en tant que talent exceptionnel d'Underwire ; les nominations de BFI Future Film Award et d'UK Music Video Award pour son travail avec John Grant, Darkstar et Tiny Carriages en plus d'être incluse dans le top 100 mondial de Dazed and Confused

À PROPOS DE JORGE PEREZ ORTIZ

Jorge Perez Ortiz est un photographe de mode ayant résidence en Espagne. Son travail s'inspire de tout ce qui l'entoure. Des questions telles que le genre, la mode comme identité humaine ou le contraste de la tradition et de la mode se reflètent dans ses photographies qui explorent un nouveau langage pour présenter la mode. Son utilisation de la lumière du soleil et du ciel bleu profond correspond parfaitement à la campagne estivale de Zalando 2021.

Jorge a récemment travaillé pour Lacoste, Nike, Loewe, Bershka et Mango.

