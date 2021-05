Zalando rozpoczyna nową kampanię letnią "Aktywni optymiści"

Kampania „Aktywni optymiści" uruchamiana 23 maja na wszystkich rynkach Zalando będzie miejscem, w którym różne osoby będą mogły dzielić się swoimi odczuciami, zarażać pozytywnym podejściem do życia i szerzyć radość. Spot kampanii składa się z 22 materiałów wideo z udziałem aktywnych optymistów, skompilowanych z 15-sekundowych filmików w jeden, pełny radości i entuzjazmu telewizyjny spot reklamowy. Spotowi reklamowemu kampanii towarzyszy seria zdjęć twórców europejskich tworzących wyjątkowe, pozytywne treści. Każde zdjęcie, wykonane przez hiszpańskiego fotografa Jorde Pereza Ortiza, opatrzone jest hasłem: „Aktywni optymiści". W wyniku castingu zorganizowanego w mediach społecznościowych do udziału w kampanii zakwalifikowano 11 aktywistów, w tym, znanych z tworzenia optymistycznych treści, holenderską influencerkę i modelkę Rianne Meijer i francuskiego tancerza Salifa Gueye.

Uruchomieniu kampanii towarzyszyć będzie inicjatywa marketingowa 360° - „Festiwal Optymizmu", w którego ramach w Europie odbędzie się szereg wydarzeń i imprez zachęcających widzów do uśmiechu, tańca i śpiewu, a jego ukoronowaniem będzie wirtualna celebracja wspólnotowości przypadająca na 21 czerwca, najdłuższy dzień w roku.

„Po roku lockdownów chcieliśmy, aby lato 2021 r. było sezonem świętowania nadziei i optymizmu zachęcającym uczestników do uśmiechu i dającym im możliwość swobodnego wyrażenia optymistycznego podejścia do życia – powiedział Ralph Rijks, wiceprezes ds. marketingu globalnego w Zalando. - Za aktywnych optymistów uznajemy ludzi, którzy niosą radość sobie i innym – czy to przez piosenki, taniec, czy organizowane na Tik Toku pokazy nowoczesnego makijażu, chodzi o każdą, nawet najdrobniejszą inicjatywę, która jest w stanie nas połączyć i dać na choć trochę radości. Kampania będzie również punktem wyjścia dla propagowania roku 2021 jako czasu przekuwania optymizmu w pozytywnie nacechowane działania (dla własnej i innych) celebracji radości z życia".

Casting na 11 „Aktywnych optymistów" prowadzono w całości poprzez media społecznościowe, a główną osią jego zainteresowania były osoby tworzące treści i organizujące działania ilustrujące hasło kampanii, a zasięg i wielkość platformy twórcy w mediach społecznościowych miały znaczenie drugorzędne. Materiał filmowy prezentuje pozytywnie zakręconych i utalentowanych twórców, między innymi tancerza Salifa Gueye, znanego z radosnego stylu tańca wykonywanego na ulicach Paryża; holenderską influencerkę i modelkę Rianne Meijer, znaną z publikowanych w mediach społecznościowych zdjęć w duchu ciało-pozytywności; oraz modelkę i autorkę Naomi Shimanda popularyzującą pozytywne podejście do życia poprzez modę.

Pełen wigoru telewizyjny spot reklamowy nakręciła londyńska reżyserka Lucy Luscombe, która niedawno trafiła na listę najlepszych na świecie twórców Dazed top 100 i nakręciła teledysk do piosenki Robin S. pod tytułem Show Me Love. Kampania będzie reklamowana w różnorodnych formatach: w formie zdjęć autorstwa Jorge Pereza Ortiza, w cyfrowych kanałach reklamowych, w mediach społecznościowych należących do poszczególnych gwiazd kampanii, spotów reklamowych „pozytywnego słuchania" na Spotify oraz plakatów i kolorowych murali wykonanych na rynkach kluczowych. Kampania 360° powstała we współpracy z agencją kreatywną Kolle Rebbe.

*Wszystkie zdjęcia wykonano z zachowaniem wszelkich rządowych wytycznych dotyczących COVID-19, które obowiązywały w każdym z państw, w którym zorganizowano plan zdjęciowy. Na każdym z planów zdjęciowych zagwarantowano wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące COVID.

ZALANDO:

Zalando ( https://corporate.zalando.com ) to wiodąca w Europie platforma online poświęcona modzie i zagadnieniom lifestylowym. Założona w 2008 r. w Berlinie platforma oferuje pełny asortyment odzieży, obuwia, akcesoriów i kosmetyków 42 milionom aktywnych klientów z 17 rynków. Oferowany asortyment obejmuje zarówno artykuły znanych na świecie marek modowych, jak i producentów lokalnych. Nasza platforma to miejsce, w którym można znaleźć inspirację, nowości i nawiązać interakcję. Jako najmodniejsza w Europie marka technologiczna ciężko pracujemy nad tym, aby znaleźć cyfrowe rozwiązanie adekwatne dla każdego etapu modowej podróży: naszych klientów, partnerów, a także każdego gracza liczącego się w świecie Zalando. Naszą misją jest stanie się Punktem Wyjścia dla Mody oraz zrównoważoną platformą oferującą pozytywne skutki netto ludziom i planecie.

Kolle Rebbe od ponad 25 lat jest jedną z najbardziej kreatywnych, niemieckich agencji komunikacyjnych, w której stratedzy, kreatorzy i specjaliści wszystkich dziedzin pracują nad zintegrowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi dla różnorodnych mediów i państw. 280 osób z 20 państw opracowuje również produkty oryginalne i wspiera startupy rozwijające się w samym sercu Hamburga, w ikonicznym Speicherstadt. Od 2018 r. Kolle Rebbe jest częścią Accenture Interactive, największej na świecie agencji cyfrowej.

LUCY LUSCOMBE:

Zanim zdobyła renomę, urodzona w Londynie Lucy studiowała w Central St Martins. Lucy otrzymała szereg znamienitych nagród, w tym Underwire's Outstanding Talent; BFI Future Film Award, nominację do UK Music Video Award za współpracę z Johnem Grantem, Darkstar i Tiny Carriages oraz znalazła się na liście 100 najlepszych na świecie twórców in Dazed and Confused top 100.

JORGE PEREZIE ORTIZIE:

Pracujący w Hiszpanii Jorge Perez Ortiz jest fotografem mody. Inspirację czerpie ze wszystkiego co go otacza. Jego zdjęcia, tworzące nowy język pokazywania mody, są odzwierciedleniem takich zagadnień, jak ideologia gender, moda jako wyraz tożsamości człowieka czy kontrast między tradycją a modą. Fotografie przepełnione światłem słonecznym i błękitem nieba doskonale wpasowują się w kampanię Zalando na lato 2021.

Ostatnio pracował dla Lacoste, Nike, Loewe, Bershka i Mango.

