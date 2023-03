Zásadní klinická studie INDIGO fáze 3 společnosti Servier zaměřená na vorasidenib pro léčbu gliomů nízkého stupně s mutací IDH dosáhla primárního cílového ukazatele přežití bez známek progrese (PFS) a klíčového sekundárního cílového ukazatele doby do další intervence (TTNI)

Klinicky významné dosažení primárních a sekundárních cílových ukazatelů je prvním významným pokrokem v léčbě gliomů nízkého stupně za více než 20 let

Cílové ukazatele dosažené na základě plánovaných průběžných analýz

Vorasidenibu udělil americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) označení „fast track" (zrychlený proces)

PAŘÍŽ a BOSTON, 16. března 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Servier, globální farmaceutická skupina, dnes oznámila, že klinická studie INDIGO fáze 3 zabývající se vorasidenibem v monoterapii u pacientů s reziduálním nebo rekurentním gliomem nízkého stupně s mutací IDH dosáhla primárního cílového ukazatele přežití bez známek progrese (PFS) a klíčového sekundárního cílového ukazatele doby do další intervence (TTNI). Výsledky plánovaných průběžných analýz byly statisticky významné a klinicky relevantní.

Servier

„Terapeutický pokrok v oblasti léčby nízkostupňových gliomů již několik desetiletí stagnuje. Výsledky klinické studie INDIGO fáze 3, které splňují jak primární cílový ukazatel přežití bez známek progrese, tak klíčový sekundární cílový ukazatel doby do další intervence, nabízejí příležitost změnit paradigma léčby pacientů s nízkostupňovým gliomem s mutací IDH tím, že potenciálně přinášejí první cílenou léčbu," uvedla Susan Pandya, M.D., viceprezidentka pro klinický vývoj a vedoucí oddělení globálního vývoje onkologického metabolismu a imunoonkologie společnosti Servier. „Jsme vděční pacientům, ošetřovatelům, výzkumníkům a studijním týmům, kteří svou účastí v klinické studii INDIGO umožnili dosažení tohoto pozoruhodného úspěchu."

Průběžná analýza, která byla předem stanovena v plánu studie INDIGO, prokázala statisticky a klinicky významné zlepšení jak přežití bez známek progrese, tak doby do další intervence u pacientů náhodně vybraných pro monoterapii vorasidenibem ve srovnání s pacienty náhodně vybranými pro léčbu placebem. Do studie INDIGO byli zařazeni pacienti s reziduálním nebo rekurentním oligodendrogliomem nebo astrocytomem 2. stupně s mutací IDH1 nebo IDH2, kteří před zařazením do studie podstoupili operaci jako jedinou léčbu gliomu. Bezpečnostní profil vorasidenibu v monoterapii odpovídal dříve publikovaným údajům.

„Tento potenciální terapeutický průlom je dalším konkrétním důkazem úspěchu naší onkologické strategie, jejímž cílem je zaměřit naši výzkumnou činnost na obtížné a těžko léčitelné nádory, jako jsou ty, u nichž je přítomna mutace IDH," uvedl Patrick Therasse, M.D. PhD, viceprezident a vedoucí terapeutické oblasti pro onkologii a imunoonkologii v pozdních stadiích a v průběhu životního cyklu společnosti Servier. „Výsledky studie INDIGO fáze 3 dávají pacientům s nízkostupňovým gliomem s mutací IDH poprvé po více než 20 letech naději na novou možnost léčby."

Výsledky studie INDIGO fáze 3 budou prezentovány na nadcházející lékařské konferenci.

Díky urychlenému náboru pacientů a průběžným výsledkům analýzy účinnosti je klinická studie INDIGO ve značném předstihu před plánovaným termínem. Společnost Servier aktuálně pracuje na stanovení termínů podání a přizpůsobení kapacity dodávek vorasidenibu.

O studii INDIGO fáze 3

INDIGO je multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie fáze 3, která porovnává účinnost vorasidenibu ve srovnání s placebem u účastníků s reziduálním nebo rekurentním gliomem 2. stupně s mutací IDH1 nebo IDH2, kteří podstoupili jako jedinou léčbu chirurgický zákrok. (NCT04164901).

O gliomech1

Gliomy jsou nádory, které vznikají z gliových nebo prekurzorových buněk v centrálním nervovém systému (CNS). Klasifikace WHO z roku 2021 rozeznává čtyři obecné skupiny gliomů, z nichž jednou jsou difuzní gliomy dospělého typu. Tyto difuzní gliomy jsou nejčastějšími primárními maligními nádory mozku u dospělých. Patogeneze a prognóza těchto nádorů úzce souvisí s mutacemi (nebo jejich absencí) v metabolickém enzymu izocitrátdehydrogenáze (IDH) a pro stanovení správné diagnózy je zapotřebí molekulárního vyšetření. Od roku 2021 se difuzní gliomy dospělého typu dělí pouze do tří kategorií:

Astrocytomy s IDH mutací (stupeň 2 – 4 podle klasifikace nádorů CNS WHO)

Oligodendrogliomy s IDH mutací a kodelecí 1p19q (stupeň 2 – 3 podle klasifikace nádorů CNS WHO)

Glioblastomy IDH divokého typu (stupeň 4 podle klasifikace nádorů CNS WHO)

1 Neuroonkologie. Klasifikace nádorů centrálního nervového systému podle WHO z roku 2021: shrnutí https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/23/8/1231/6311214. Naposledy navštíveno 13. 3. 2023

