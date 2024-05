Zendure alimente BOÉ Motorsports au Grand Prix de France et pénètre sur le marché français avec ses solutions d'énergie durable

La dernière course pour les deux pilotes David Muñoz et Joel Kelso , démarrera à 11 h le 12 mai (UTC+2) au Mans

LE MANS, France, 11 mai 2024 /PRNewswire/ -- Zendure , une startup de technologie énergétique en pleine croissance, connue pour ses produits innovants SolarFlow et AIO 2400 , sera sur place au Grand Prix de France avec ses solutions et soutiendra l' équipe BOÉ Motorsports . Cette initiative marque l'entrée stratégique de Zendure sur le marché français. Soucieuse de durabilité, Zendure soutiendra deux conducteurs, David Muñoz et Joel Kelso, tout au long de leurs courses à travers le monde avec ses ressources énergétiques durables.

Entrée dynamique dans Grand Prix de France 2024 avec des solutions énergétiques durables

Le Grand Prix moto de France est un événement qui fait partie de la saison des Championnats du monde de vitesse moto de la FIM. Le circuit de Grand Prix du Mans est connu pour ses virages serrés qui demandent souvent des freinages tardifs et des accélérations brusques, la propulsion jouant un rôle clé.

L'équipe BOÉ Motorsports a pris un bon départ dans la saison 2024 avec le nouveau duo de pilotes formé par Joel Kelso et David Muñoz, qui jusqu'à présent se sont retrouvés six fois sur le podium. Pour soutenir les pilotes et l'équipe BOÉ Motosports, Zendure leur fournit SuperBase V, SuperBase M et SuperBase Pro, qui apportent une énergie propre et durable aux équipements et aux outils techniques, mais également aux appareils électroniques des visiteurs (de type smartphones, tablettes ou ordinateurs portables).

Un impact vert né de l'engagement de Zendure en faveur de la durabilité

Suite à la présentation il y a peu par MotoGP des nouvelles motos et des réglementations pour 2027 , la collaboration avec Zendure et l'utilisation de solutions de stockage d'énergie durable constituent un pilier important pour améliorer la durabilité.

« Nous visons un impact vert et positif sur l'environnement, car MotoGP met encore plus l'accent sur la durabilité dans ses nouvelles réglementations », a déclaré Jolene Shang, directrice du marketing chez Zendure. « Le marché français ayant de l'importance pour nous, nous sommes impatients d'intégrer nos produits dans l'esprit d'un plus grand public pendant la course en France, ce qui nous donnera la possibilité d'offrir des explications sur place et permettra aux fans français d'accéder plus facilement à nos produits. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies énergétiques.

