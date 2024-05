Zendure unterstützt BOÉ Motorsports beim FrenchGP: Sprung auf den französischen Markt mit nachhaltigen Energielösungen

Das letzte Rennen für die beiden Fahrer David Muñoz und Joel Kelso beginnt am 12. Mai um 11.00 Uhr (UTC+2) in Le Mans

LE MANS, Frankreich, 12. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, ein schnell wachsendes EnergyTech-Startup, das für seine Innovationen SolarFlow und AIO 2400 bekannt ist, wird beim Grand Prix von Frankreich mit seinen Lösungen vor Ort sein und das BOÉ Motorsports Team unterstützen. Diese Initiative markiert den strategischen Eintritt von Zendure in den französischen Markt. Zendure hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und wird die beiden Fahrer David Muñoz und Joel Kelso während der weltweiten Rennen mit ihren nachhaltigen Energiequellen unterstützen.

Zendure

SuperCharged zum FrenchGP 2024 mit nachhaltigen Energielösungen

Der Große Preis von Frankreich ist eine Motorradveranstaltung im Rahmen der FIM-Grand-Prix-Motorradrennsaison. Die Grand-Prix-Strecke von Le Mans ist bekannt für ihre engen Kurven, die ein spätes Bremsen und eine harte Beschleunigung erfordern, wobei die Traktion am Heck ein Schlüsselfaktor ist.

Das BOÉ Motorsports Team hatte einen guten Start in die Saison 2024 mit der neuen Fahrerpaarung Joel Kelso und David Muñoz, die es zusammen bisher 6 Mal auf das Podium geschafft haben. Zur Unterstützung der Fahrer und des BOÉ Motorsports Teams stellt Zendure ihnen die Powerstations SuperBase V, SuperBase M und SuperBase Pro zur Verfügung, um saubere und nachhaltige Energie für technische Geräte und Werkzeuge sowie die elektronischen Geräte der Besucher wie Smartphones, Tablets und Laptops zu liefern.

Grüne Energie dank Engagement für Nachhaltigkeit von Zendure

Die MotoGP hat die neuen Motorräder und das Reglement ab 2027 vorgestellt. Die Zusammenarbeit mit Zendure und der Einsatz von nachhaltigen Energiespeicherlösungen ist ein wichtiger Pfeiler zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.

„Wir streben einen grünen und positiven Einfluss auf die Umwelt an, da die MotoGP im neuen Reglement einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit legt", sagt Jolene Shang, Chief Marketing Officer bei Zendure. „Da wir den französischen Markt sehr schätzen, freuen wir uns darauf, unsere Produkte während des Rennens in Frankreich einem größeren Publikum nahezubringen und den französischen Fans den Zugang zu unseren Produkten zu erleichtern und Erklärungen vor Ort anzubieten."

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Startups im Bereich der Energietechnologie. Es verfügt über Technologie-Hubs im Silicon Valley und in der Greater Bay Area (beides USA) sowie in China, Japan und Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalten auf der ganzen Welt zuverlässige und bezahlbare Lösungen für saubere Energie anzubieten und modernste Energietechnologie für alle zugänglich zu machen.

