Zendure supporta BOÉ Motorsports al GP di Francia: un salto nel mercato francese con soluzioni energetiche sostenibili

La gara finale per i due piloti David Muñoz e Joel Kelso partirà il 12 maggio alle 11 (UTC+2), a Le Mans

LE MANS, Francia, 12 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Zendure – una start-up EnergyTech in rapida crescita nota per le sue innovazioni SolarFlow e AIO 2400 – sarà presente al Gran Premio di Francia con le sue soluzioni e supporterà il team BOÉ Motorsports. Un'iniziativa che segna l'ingresso strategico di Zendure nel mercato francese. Impegnata nella sostenibilità, Zendure supporterà con le sue risorse energetiche sostenibili i due piloti David Muñoz e Joel Kelso nelle gare globali.

SuperCharge nel GP di Francia 2024 con soluzioni energetiche sostenibili

Zendure

Il MotoGP di Francia è un evento motociclistico che fa parte della stagione motociclistica FIM Grand Prix. Il circuito del Gran Premio di Le Mans è noto per le sue curve strette che enfatizzano frenate al limite e forti accelerazioni, con la trazione posteriore che è un fattore chiave.

Il team BOÉ Motorsports ha iniziato bene la stagione 2024 con la nuova coppia di piloti composta da Joel Kelso e David Muñoz, che finora sono saliti insieme 6 volte sul podio. Per supportare i piloti e il team BOÉ Motorsports, Zendure fornisce SuperBase V, SuperBase M e SupberBase Pro, che forniscono energia pulita e sostenibile per attrezzature e strumenti tecnici, ma anche per i dispositivi elettronici dei visitatori, come smartphone, tablet o computer portatili.

Impatto ecologico grazie all'impegno di Zendure per la sostenibilità

La MotoGP ha presentato in precedenza le nuove moto e i regolamenti per il 2027 e la collaborazione con Zendure e l'uso di soluzioni sostenibili di accumulo di energia rappresentano un pilastro importante per migliorare la sostenibilità.

"Puntiamo a un impatto verde e positivo sull'ambiente, ora che nei nuovi regolamenti la MotoGP mostra maggiore attenzione alla sostenibilità", dichiara Jolene Shang, Chief Marketing Officer di Zendure. "Apprezzando il mercato francese, non vediamo l'ora di far arrivare i nostri prodotti a un pubblico più vasto durante la gara in Francia, rendendo più facile per i fan francesi accedere ai nostri prodotti e offrendo spiegazioni sul posto".

Informazioni su Zendurè

Fondata nel 2017, Zendure è tra le startup EnergyTech a crescita più rapida; opera dagli hub tecnologici della Silicon Valley (USA), della Greater Bay Area (Cina), del Giappone e della Germania. La sua missione è fornire energia pulita affidabile e conveniente per le famiglie di tutto il mondo diffondendo le ultime tecnologie EnergyTech.

